Madagascar: Association Tanora Ti Trail 974 - Accompagnement des quatre jeunes malgaches au Grand Raid

L'association réunionnaise Tanora Ti Trail (TTT974), à but non lucratif, a pour objectif d'encourager des traileuses malgaches performantes mais moins favorisées. Grâce à ses actions, quatre jeunes filles talentueuses bénéficient de son soutien : Sidonie Randrianarivelo (AS Fanalamanga), Miora Razanakolona (USA), Rindra Randrianantoanina (USA) et Nambinintsoa Ravoarisoa (Akamasoa). Elles auront le privilège de participer au Grand Raid du 16 au 19 octobre 2025 à La Réunion.

Trois d'entre elles courront le Métis Trail de 50 km, tandis qu'une participera au Mascareignes de 70 km, et ce, grâce au soutien du Groupe Colas, partenaire de l'association. « Créée en septembre dernier, nous débuterons notre mission en appuyant ces quatre jeunes filles malgaches tout au long de cette saison. Elles méritent d'être récompensées pour leurs belles performances lors des différentes courses locales. Elles seront équipées en matériel et en nutrition dans le cadre de leur préparation au Grand Raid, afin de rivaliser avec les athlètes étrangères de renommée. », a déclaré Niry Razanamalala, coordinatrice des activités au sein de TTT974.

Vise loin

Pour mieux affronter ce rendez-vous avec les grosses pointures, ces quatre coureuses travaillent dur. L'association les a inscrites aux trois courses majeures locales. Elles ont démontré leur détermination lors du Trail Ambodirano. Miora a remporté la première place chez les dames, la deuxième place pour Sidonie, la quatrième pour Nambinintsoa et la neuvième pour Rindra. Pour les prochaines compétitions, elles prendront le départ du Coli Ampefy et de l'UTOP. « Je suis déterminée à tout donner pour honorer l'association et prouver que nous, les femmes, avons du potentiel et de la valeur dans le trail. Mon objectif est de monter sur le podium du Métis Trail à La Réunion », a déclaré Miora Razanakolona. L'association vise loin avec d'autres objectifs : promouvoir le trail à Madagascar, encourager le sport féminin et renforcer les liens entre Madagascar et La Réunion.