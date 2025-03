Madagascar: Réinsertion professionnelle - Formation de 1 250 personnes vulnérables dans la région Analamanga

L'association « Zo Aina » a mené un projet intitulé « « Formation - Emploi et Réinsertion Professionnelle pour les gens de plus de 15 ans », en partenariat avec le ministère de l'Education nationale.

Ce projet vise à former 1 250 personnes vulnérables issues des 4 districts dans la région Analamanga, à savoir les districts d'Avaradrano, Anjozorobe, Atsimondrano et Tanà V. « Il s'agit d'une formation sur différents secteurs d'activité permettant à ces bénéficiaires d'assurer leur réinsertion professionnelle et d'avoir une autonomie financière », selon les explications des responsables de l'association « Zo Aina », lors du lancement officiel de ce projet tout récemment dans la commune d'Ambohimalaza Miray.

Il est à noter que ce projet qui démarre ce mois-ci jusqu'au mois de juillet, est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de participation 2024-2025. Le Secrétaire Général de cette organisation à Madagascar, Manda Ravelojaona, le maire de la commune et bien d'autres autorités locales ont été présents à cette cérémonie.

Activités génératrices de revenu

Dans le cadre de cette formation professionnelle, différents secteurs d'activité sont proposés aux bénéficiaires. On peut citer, entre autres, la coupe et couture, la fabrication de savon, la pâtisserie, la pisciculture, la restauration villageoise, l'agriculture et l'élevage de poulet gasy. « Ce qui permettra aux personnes cibles de monter leurs propres activités génératrices de revenu ou bien d'intégrer facilement le monde du travail », d'après toujours les promoteurs du projet intitulé « Formation-Emploi et Réinsertion Professionnelle pour les gens de plus de 15 ans ».

Il faut savoir que l'association « Zo Aina » prend en charge tous les matériels et équipements ainsi que les ingrédients et les matières premières nécessaires à la formation. C'est une association à but non lucratif qui promeut les femmes et les enfants tout en luttant contre la violence perpétrée à leur encontre et en réduisant le taux d'abandon scolaire. Elle aide également les ménages défavorisés et les jeunes à créer leurs propres activités, sans oublier la réinsertion des personnes ayant purgé leurs peines au niveau de la société.

Marie-Hélène Rafenosoa, l'une des bénéficiaires de la formation professionnelle dispensée par l'association « Zo Aina », a témoigné que la formation en coupe et couture lui permettra de gagner de l'argent en créant sa propre activité, dans le but de soutenir sa famille. De son côté, Narda Fitia Rabeharilala a confié qu'elle envisage d'élargir ses activités en poursuivant une formation, afin d'améliorer ses conditions de vie.