Madagascar: Région Analanjirofo - Un port vert pour renforcer l'économie

Un nouveau souffle pour l'économie de la région Analanjirofo. Le projet « Manompana Port Vert » a été lancé le 28 février, grâce à l'initiative du conseil municipal de cette commune située dans le district de Soanierana Ivongo. Ce port écologique, conçu pour répondre aux défis environnementaux et économiques de la région, vise à renforcer l'économie locale.

Une fois opérationnel, il créera des emplois durables, avec plus de deux cents postes directs et indirects prévus. Il permettra le développement d'activités annexes, comme l'écotourisme et la valorisation des produits de la mer, l'amélioration des infrastructures locales pour une meilleure adaptation aux effets du changement climatique, au bénéfice des pêcheurs, des voyageurs et de l'ensemble de la population et des acteurs économiques de la région.

Ce projet ambitieux sera implanté sur la baie de Manompana. Il s'appuie sur les principes de l'économie bleue pour créer une infrastructure portuaire respectueuse des écosystèmes marins et bénéfique pour les populations locales. Il incarne une transition vers un modèle économique et écologique intégré, où le développement ne se fait plus au détriment de l'environnement, mais en symbiose avec lui.

Cette initiative municipale repose sur des partenariats publics et privés. Le conseil municipal appelle ainsi les investisseurs, les institutions et les organisations engagées dans la protection de l'environnement et le développement durable à participer à ce projet novateur.