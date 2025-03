Madagascar: Mahajanga - Menace de rupture de vente de journaux

Aujourd'hui, la principale source d'informations est, de loin, la télévision. Le web commence aussi à s'imposer dans la vie de la population.

Dure réalité pour la presse écrite. La vente des journaux est menacée à Mahajanga. Sur les quatre revendeurs qui existaient dans la ville, seuls deux continuent à exercer cette activité. Le Magasin Houssen, sur l'avenue Gallieni, reste le seul à recevoir les journaux provenant de la capitale, depuis des décennies. Le magasin est pourtant spécialisé dans la papeterie, la fourniture de bureaux et les consommables informatiques. Depuis le début de ce mois de mars, il ne reçoit plus les journaux de la capitale. L'étalage est vide.

« J'ai décidé d'arrêter la vente jusqu'à la fin du ramadan. Mais je ne reçois plus aucun titre. C'est encore une décision provisoire. Les gens se désintéressent de la lecture, ce n'est plus comme avant la crise sanitaire. Mais nos abonnés sont encore servis car leurs quotidiens arrivent toujours de la capitale. Et ils les récupèrent chez nous régulièrement. Le contenu du journal incite les lecteurs à acheter », explique le propriétaire du magasin, Housseni.

En raison des mesures sanitaires et du confinement, les gens s'étaient intéressés aux journaux dans la cité des Fleurs.

Mais comme le secteur du transport était également frappé par les mesures sanitaires, la livraison des journaux était alors suspendue pendant une certaine période. Du coup, les clients et abonnés ont dû se tourner vers d'autres alternatives, comme le Web. « Lors de la crise de Covid-19, j'ai expliqué aux responsables de vente des différents titres de la capitale de ne pas arrêter l'envoi des quotidiens. Mais, cela n'était pas le cas en raison de divers problèmes », ajoute le responsable du magasin.

La Librairie de Madagascar, à Mahajanga, la plus grande entreprise et bibliothèque commerciale de cette ville, est en situation de cessation d'activité et de liquidation depuis deux ans. Seuls les livres didactiques et les fournitures scolaires sont encore disponibles sur les étagères.

Liquidation

Bien qu'elle existe depuis plus d'un demi-siècle, la société est en liquidation des meubles, des livres et de différents magazines et revues politiques et économiques. Les cartes postales sont écoulées à prix bradé, jusqu'à 200 ariary l'unité pour l'achat en gros.

Auparavant, elle était le lieu de rencontre des notables, des élus et des responsables des différentes collectivités décentralisées, des clients ainsi que des abonnés et simples citoyens issus de différentes franges de la société. L'endroit était très animé et accueillait les discussions politiques ou problèmes quotidiens, ainsi que les échanges de familiarité auparavant.

« Les livres n'intéressent plus personne. En outre, nous n'arrivons plus à écouler les quotidiens des différents titres. La concurrence de l'internet et du web nuit à l'activité. La lecture est en déclin.

Nous importons des magazines français tels que « l'Observateur », « le Point », « Paris-Match » et d'autres revues depuis des décennies. Les magazines régionaux comme la « Revue de l'Océan Indien » ou « Jeune Afrique » ont illustré nos étalages. Depuis plusieurs années, nous avons cessé la vente de ces produits.