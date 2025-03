Madagascar: Route nationale 10 - Des camions coincés entre Betioky et Ampanihy

Les crues continuent de circuler sur la Route nationale 10, malgré le passage du cyclone « Honde » il y a déjà deux semaines. Des eaux provenant des régions en amont se fraient un chemin, et les districts de Betioky et Ampanihy, dans la région Atsimo Andrefana, en sont leurs passages obligés. Pas plus tard qu'hier, à Beroy, à environ 50 km au Sud de Betioky vers Fotadrevo, un camion-citerne est coincé dans les crues qui dévalent à une vitesse très rapide. Les points noirs sur la RN10 se situent notamment entre Betioky et Ampanihy, et les véhicules poids lourds sont en grande difficulté.

Selon les précisions du ministère des Travaux publics, d'énormes bourbiers ont été constatés au PK 146 à Beahitsy et au chef-lieu de district d'Ampanihy au PK 226. Les poids lourds ne peuvent circuler au niveau du village d'Ehaboke, et la route est coupée à certains moments pour les véhicules 4X4 qui doivent se frayer des déviations. Il est également impossible aux poids lourds de circuler entre Andranomena et Sakanay au PK 170, toujours à la sortie de Betioky vers Ampanihy.

Une portion de radier a été emportée par les eaux et la circulation y a été coupée pendant quatre jours. « Il y eut des réparations provisoires des gros points noirs par les autorités et les transporteurs. Ceci, par la mise en place d'une couche de pierres sur le radier de Mahariry afin de renforcer sa portance et d'assurer le passage des véhicules lourds. Les pierres ont été transportées par charrette pour combler les brèches », précise le ministère des Travaux publics.

PPN

Les véhicules 4X4 peuvent circuler sur le radier, mais les poids lourds doivent immerger leurs roues entières dans l'eau. Le radier « Renosy » au PK 178 est également inaccessible et une déviation y a été mise en place. Dans la région Androy, à l'entrée de Beloha, au PK 315, la piste est inaccessible sur près de 300 m en raison de la montée des eaux, entraînant une coupure temporaire de la circulation. De même, au niveau du fokontany de Tsivorikely à Sihanamaro Ambovombe, au PK 385, il faut carrément attendre la baisse du niveau de l'eau. Des camions sont bloqués depuis deux semaines à Beahitsy.

À Ampanihy, les prix des Produits de première nécessité (PPN) connaissent une hausse. « Il n'y a plus assez de produits à acheter. Le riz, s'il y en a, s'achète à 1500 ariary le gobelet. Un petit morceau de gingembre coûte 1200 ariary », raconte une habitante. L'huile, le sucre, la farine, les pâtes alimentaires disparaissent rapidement des étals. La situation est pire à Itampolo. Les dégâts sur la RN10 sont accentués par les crues et les eaux stagnantes qui bloquent le passage vers des communes et fokontany. La cargaison de riz à prix réduit, partie depuis Toliara lundi dernier par voie maritime, est très attendue.