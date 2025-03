Madagascar: Examen du baccalauréat - Les candidats indisciplinés risquent l'élimination

Rappel à l'ordre. Les candidats à l'examen du baccalauréat qui ne se présenteront pas à l'épreuve d'Éducation physique et sportive (EPS) risquent l'élimination. De même, ceux qui ne déposeront pas leurs dossiers de candidature avant le 25 avril 2025, date de clôture des inscriptions, ne pourront pas participer à l'examen. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les candidats à l'examen du baccalauréat à respecter les consignes officielles et à suivre les démarches réglementaires des inscriptions, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Ce ministère a indiqué dans le compte rendu de la réunion des responsables du baccalauréat, en vue de la préparation de cet examen, le mercredi 12 mars, qu'aucune dérogation ne sera accordée pour les retardataires.

« Il n'y aura pas de délai de grâce. Les candidats doivent veiller à ce que leur dossier soit complet et conforme aux exigences administratives afin d'éviter tout problème lors de la vérification et de la participation à l'examen », selon ce communiqué. L'épreuve d'EPS pratique est également obligatoire.

« Si un candidat ne peut pas se présenter à l'épreuve pratique, pour des raisons de santé ou des raisons particulières, il devra présenter un certificat médical d'un médecin ou une lettre d'un responsable, pour pouvoir se présenter à l'épreuve théorique de l'EPS». Ce communiqué encourage, par ailleurs, les candidats à bien réfléchir avant de cocher le choix de la matière scientifique entre les Sciences de la vie et de la terre et la Physique-chimie, pendant le remplissage du dossier d'inscription. « Il sera définitif. Une fois sélectionnée, la matière ne pourra plus être modifiée ».

Il ne s'agit que de rappels, ces mesures ont déjà été en vigueur. « Cette fois-ci, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se veut ferme dans l'application de ces mesures. C'est encourageant », note un responsable de cet examen. Chaque année, des retardataires chamboulent l'organisation.

« Certains dossiers ne sont déposés qu'une semaine avant l'examen », regrette une source. De plus, des candidats non admis à l'examen viendraient, également, faire des réclamations. « Lorsqu'on vérifie leur relevé de notes, on remarque qu'ils ont obtenu zéro à l'EPS. Ce qui veut dire qu'ils étaient absents à cette épreuve, et cette note est éliminatoire, même si on a obtenu de bonnes notes sur toutes les autres matières », a ajouté ce responsable.

Les candidats ont un mois avant la clôture définitive des inscriptions. Pour le moment, très peu de candidatures sont déposées dans les offices du baccalauréat.