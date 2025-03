Afrique: Stade Barea/Homologation - Trois visites d'inspecteurs de la CAF prévues

Des techniciens et inspecteurs de la Confédération africaine de football (CAF) se rendront à Madagascar début avril pour former les responsables chargés de l'entretien de la pelouse du stade Barea.

Les amateurs de football malgache attendent toujours l'homologation du stade Barea. De retour au pays hier après avoir assisté à la 14e assemblée générale extraordinaire de la CAF au Caire, en Égypte, le 12 mars, le président de la Fédération malgache de football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, a évoqué la situation lors d'une conférence de presse à l'aéroport d'Ivato.

« J'ai rencontré le directeur des compétitions de la CAF. Nous avons abordé le cas de notre pelouse, qui devrait être prête pour l'homologation et pourra accueillir des matchs internationaux officiels dès juin », a-t-il déclaré.

Le président de la FMF a également annoncé qu'il avait renoncé à sa candidature pour intégrer le comité exécutif de la CAF.

« J'ai choisi d'abandonner ma candidature juste avant le vote, dans l'intérêt du football malgache... Je veux d'abord me concentrer et me consacrer aux projets de développement du football dans notre pays », a-t-il précisé.

Comme l'avaient déjà annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH), la CAF enverra prochainement des spécialistes en entretien de pelouse.

Projets de la FIFA

« Trois techniciens de la CAF formeront les responsables de l'entretien de la pelouse », a expliqué le président de la FMF.

Ces experts interviendront en trois phases. Une première mission est prévue début avril pour une formation de dix à quinze jours. Une seconde visite suivra en mai pour un contrôle et un suivi des travaux. Enfin, une troisième et dernière inspection servira à valider l'homologation.

« La CAF n'attend plus que la lettre de convention du SENVH, autorisant la FMF à assurer la gestion et l'entretien de la pelouse », a précisé Alfred Randriamanampisoa.

Il a également rappelé les priorités en matière d'infrastructures, dont plusieurs projets subventionnés par la FIFA. La construction et la réhabilitation du centre technique national de Carion, qui accueillera cette année la sélection nationale issue du programme de détection des jeunes U15 Talent Development Skills. L'entretien et la mise aux normes de la pelouse du stade Barea, dernière exigence avant son homologation. La création d'un centre de football à Vakinankaratra et d'un autre à Mahajanga, prévu pour être opérationnel en 2027.

Contrôle financier de la FIFA

Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, a annoncé hier à l'aéroport d'Ivato que la Fifa avait levé la sanction financière imposée à Madagascar depuis mars 2000, en raison d'une mauvaise gestion. « La Fifa a levé la sanction. Madagascar n'est plus sous le coup d'une interdiction, mais nous devons respecter scrupuleusement les recommandations de l'instance sur la gestion financière », a-t-il souligné. Pour s'assurer du respect de ces engagements, des émissaires de la FIFA effectueront un contrôle et un audit financier à Madagascar du 15 au 17 avril afin d'évaluer les progrès réalisés au cours des cinq dernières années.Serge Rasanda