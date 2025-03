Madagascar: Antsiranana - Le gouvernorat et la mairie main dans la main

Leur motivation pour cette collaboration est claire, car la ville d'Antsiranana est aussi la capitale de la région Diana, la vitrine de tout le territoire. Le développement économique est au coeur des préoccupations de la commune et de la région.

Ainsi, une collaboration étroite entre ces deux collectivités est essentielle pour un développement urbain harmonieux et durable. Cette coopération permet d'associer les forces et les compétences des deux niveaux de gouvernance, souvent divisés par la politique, pour répondre aux enjeux complexes de l'urbanisation, tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

Selon le gouverneur Taciano Rakotomanga, la commune urbaine, en raison de sa proximité avec les habitants, a une connaissance précise des besoins locaux en matière d'infrastructures, de services publics et de gestion de l'espace. La région, quant à elle, dispose d'une vision plus large du territoire, avec la responsabilité de coordonner les actions à une échelle régionale, de planifier les grands projets d'infrastructure et de favoriser une croissance économique durable.

Contributions

« Dans le contexte actuel d'urbanisation croissante, une gestion efficace et durable des villes est essentielle pour garantir leur développement harmonieux et améliorer la qualité de vie des habitants. C'est dans ce cadre que l'appui du gouvernorat devient crucial pour renforcer la gestion de la ville », a-t-il souligné.

Dans ce cas, une collaboration étroite entre ces deux entités permet d'éviter les duplications d'efforts, de mieux répartir les ressources et de garantir que les projets sont menés de manière cohérente.

Pour concrétiser cette vision, la municipalité d'Antsiranana a identifié des besoins spécifiques dans certains quartiers, tandis que le gouvernorat a apporté des contributions financières et matérielles pour soutenir ces initiatives dans le cadre d'un développement global et intégré.

L'une des premières étapes de cette collaboration est l'appui au ramassage des ordures ménagères, la réhabilitation des rues en piteux état... Puis elle a été suivie par la remise des vingt lampadaires, dons de la société Bondy Internationale, qui a montré son engagement envers la communauté et son soutien au développement local. L'éclairage public est un élément essentiel dans la vie d'une commune urbaine. Non seulement il assure la sécurité des citoyens en éclairant les rues la nuit, mais il joue aussi un rôle majeur dans l'embellissement de la ville et dans la réduction de l'insécurité.

Cette démarche s'est terminée, hier, par les travaux d'assainissement effectués sur le site de décharge des déchets de la commune urbaine d'Antsiranana à Antsakombiny, route d'Anamakia. La région Diana y a mobilisé les engins à sa disposition pour améliorer l'accès vers ce site inondé par les ordures.