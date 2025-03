Afrique: Le PR quitte Addis-Abeba pour retourner à Luanda

Addis — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Addis-Abeba, en Éthiopie, ce vendredi matin, pour retourner à Luanda, après une visite de travail dans le cadre de la présidence de l'Union africaine (UA).

Au coeur de l'ordre du jour figurait la cérémonie d'investiture des membres de la Commission de l'UA, principalement son président, Mahmoud Alo Youssouf, et sa vice-présidente, Selma Malika Haddadi, tous deux élus lors du 38e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation, tenu dans la capitale éthiopienne.

Ont également prêté serment les commissaires chargés de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, des infrastructures et de l'énergie, des affaires politiques, de la paix et de la sécurité et de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, respectivement, Moses Vilakati (Eswatini), Lerato D. Mataboge (Afrique du Sud), Bankole Adeoye (Nigeria) et Amma A. Twum-Amoah (Ghana).

En raison du manque de candidats, lors du sommet du mois dernier, les commissaires du Développement économique, du Commerce, du Tourisme, de l'Industrie et des Minéraux et de l'Éducation, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation n'ont pas été élus, un acte qui est prévu pour avril de cette année.

Au niveau bilatéral, le Président de la République a tenu une réunion avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, avec qui il a discuté du renforcement des relations bilatérales et d'autres questions d'intérêt mutuel.

Auparavant, João Lourenço avait visité son bureau au 19e étage du siège de l'Union africaine, puis avait rencontré le président et la vice-présidente de la CUA, respectivement Mahmoud Ali Youssouf et Selma Malika Haddadi, ainsi que les commissaires de cet organe.

Il s'est ensuite rendu au Musée Mémorial de la Victoire à Adwa, où il a déposé une gerbe. Ce site historique commémore la victoire éthiopienne sur l'Italie à la bataille d'Adwa en mars 1896. Ce matin, avant de quitter Addis-Abeba, le Président en exercice de l'Union africaine (UA) a effectué une visite à l'AFRICA CDC - Centre africain de contrôle des maladies - une institution de l'UA.

Lors de la visite détaillée, le président João Lourenço a été informé du fonctionnement du centre, dans sa mission de suivi de la situation sanitaire sur le continent africain, avec un accent particulier sur les épidémies.

Dans le livre d'or, le président a salué les efforts « remarquables » du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies pour faire progresser le programme de santé publique du continent.

Il a affirmé que le programme de santé publique du continent est étroitement lié à la croissance économique et à la création d'emplois, garantissant la sécurité et le bien-être de tous les Africains.

Il a qualifié le CDC Afrique de « phare d'excellence en matière de santé publique et de contrôle des maladies qui fait la fierté de tout le continent ».

Il a donc souligné que l'institution joue un rôle fondamental dans le renforcement de la capacité du continent à répondre efficacement et rapidement aux menaces sanitaires émergentes.

Le président de l'UA a souligné que le rôle central joué par ce centre a établi une norme louable en matière de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies, contribuant énormément à la sécurité sanitaire continentale et mondiale.

Reconnaissant ses capacités, il a réaffirmé son engagement à fournir un soutien continu et solide à l'institution, lui permettant de remplir pleinement son mandat essentiel.