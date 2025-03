Sénégal: Contribution sur la Journée internationale des droits des femmes - La clef des garçons, le trousseau des filles !

Bonne fête filleule nationale pour votre première célébration de la Quinzaine des femmes. Deux semaines de visibilité absolue pour les Sénégalaises, habituellement soumises à un cycle d'attention ponctuel (élections, drames) et de désintérêt général le reste du temps.

Cette période, alliant paillettes et reconnaissance, met en scène leur vie schizophrène et aplatit paradoxalement l'encéphalogramme de leurs préoccupations. En effet, dès que le rideau médiatique tombe, comme au théâtre, les projecteurs s'éteignent. Au clap de fin, les femmes reprennent le chemin de leur quotidien, redeviennent ombres invisibles condamnées à une aphonie publique. Elles constatent que « les garçons ont toujours une clef pour ouvrir toutes les portes de leur vie et les filles d'un trousseau de clefs. » Chaque porte débarrée appelle l'ouverture d'une autre plus blindée.

Être une fille ne va pas de soi et devenir une femme n'est pas si simple non plus, dans une société basée sur la « valence différentielle des sexes », selon les termes de Françoise Héritier, autrement dit la valorisation du masculin sur le féminin.

Éduquées à s'épanouir dans le silence, les filles sont assignées à un destin, au moment où les garçons sont préparés à s'approprier l'espace public, à parler pour exister, voire à brasser de l'air pour se donner de l'importance. Les filles, et plus tard les femmes, biberonnées à la résignation tranquille et à la tétanie, savent que les serrures de leurs portes sont d'une fragilité extrême en raison des maltraitances institutionnelle, sociale, économique et médiatique.

Nous remercions Honorable Marème Mbacké d'avoir ouvert une fenêtre d'attention sur les ravages de « l'autorité parentale exclusivement réservée au père »,(art. 277, Code de la famille). Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice, datée du 3 février 2025, elle fait remarquer que « certains hommes utilisent cette autorité comme une arme de guerre contre leur ex-épouse au point de nuire à leurs propres enfants en leur refusant, sans raison, la signature de l'autorisation parentale. Ce qui entraîne des conséquences graves particulièrement pour les enfants vivants avec leur mère à l'étranger ».

En donnant une visibilité médiatique à cette injustice, ce qui est l'essence même du féminisme, elle minore non seulement la souffrance de toutes les Sénégalaises qui subissent les affres d'un code de la famille misogyne et anachronique - surtout les mères monoparentales, abandonnées, veuves et divorcées -, mais participe à délégitimer leur combat pour une question divinement féministe « sans adopter une perspective féministe ». Ce paradoxe embrume les esprits au lieu d'offrir les moyens de travailler conjointement à l'épanouissement et à l'émancipation de TOUTES les femmes.

Celles qui ont défriché un étroit sentier parsemé de conservatisme sociétal caillouteux et rendu possible le rêve de tant filles comme moi.

Celles qui se battent pour une égalité de fait en droit et en responsabilité entre femmes et hommes dans notre société.

Celles et ceux qui restent mobilisé.e.s contre les violences de genre.

Celles qui s'érigent en bouclier contre le masculinisme politique et la déferlante haineuse sur les réseaux sociaux.

Celles qui déconstruisent le discours performatif enfermant les femmes dans l'infantilisation, la vulnérabilité et la fragilité permanentes.

Celles qui décryptent les représentations médiatiques biaisées et sclérosées, qui crayonnent les femmes en éternelles victimes ou les rendent invisibles.

L'énumération pourrait être longue comme le bras...

Un rejet d'une perspective féministe dans les questions liées au genre (féminin et masculin) exclut les femmes, menace leurs acquis sous prétexte d'incompatibilité avec les valeurs sociétales et les empêche de faire valoir leurs droits. Dans ce contexte, comment changer l'imaginaire social pour que des lois édictées, comme celle de l'autorité parentale évoquée supra, par des hommes pour soumettre des femmes, soient réformées ? Et s'étonner dans ces conditions de la montée des contempteurs des femmes ? Quels messages envoyés aux principales cibles des maltraitances sociale, institutionnelle, économique et médiatique que sont les femmes ?

La construction d'une peur viscérale du féminisme dans l'espace public n'est qu'un rapport de force qui s'appuie, d'une part, sur l'appropriation au masculin des sources du savoir par la fabrique d'« ennemies existentielles ». Celle de femmes remettant en cause le roman national inculqué à chaque génération, c'est-à-dire le récit dominant de leur incapacité, voire de leur infériorité. Et d'autre part, sur un « grand effacement » de leur traces en raison d'« un genre de la mémoire » comme le souligne si bien Michèle Perrot. Une « inhumation sociale » des femmes qui ne valorise et ne mémorise que les hommes, alors que le thumus, ce besoin de reconnaissance (Fukuyama, 1992) est fondamental.

Les héritages des héroïnes ordinaires que sont les femmes, avec ou sans théorie féministe, sont à défendre et à préserver à l'image de l'intégrité territoriale. Grâce à elles, l'éducation des filles a progressé, la santé des femmes s'est améliorée, leur sécurité prise en compte avec la criminalisation du viol, les inégalités dans le couple en matière de prise en charge médicale, de fiscalité et de transmission de la nationalité abolies, sans oublier la parité devenue une réalité en politique. La liste est vraiment longue !

Nous comprenons que certaines défendent plus leurs devoirs que leurs droits et que d'autres ne soient pas forcément féministes, mais cela ne doit nullement servir de pantalonnade à une « haine de l'égalité » pour paraphraser Jacques Rancière. En effet, il est désespérant de constater à quel point des fossoyeurs oeuvrent pour fragiliser davantage des droits acquis. Leur propension à les remettre en cause demeure trop forte en cette période d'incertitude marquée pour les femmes.

Le régime patriarcal sait « réarmer » ses « enrôlées », partisanes d'une émancipation sous tutelle. Hors de question de sombrer dans le découragement, le mot de ralliement est Résistances. Parce que les encagoulées seront débusquées pour rendre caduque la gangrène antiféministe et éradiquer le continuum de la violence sous toutes ses formes envers les Sénégalaises par l'érection d'un mur des fossoyeurs !

Fatoumata Bernadette SONKO

Enseignante-chercheure

CESTI-UCAD