Algérie: Baddari au chevet des étudiants blessés dans un accident de la route à Sétif

Setif — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, s'est rendu jeudi à Sétif à l'effet de s'enquérir, au CHU Saâdna-Abdennour, de l'état de santé des 17 personnes blessées, dont 14 étudiants, dans le renversement, en milieu de journée, du bus universitaire qui les transportait.

Le ministre, accompagné du wali de Sétif, Mustapha Limani, du directeur de la santé, des directeurs des universités Ferhat-Abbas et Lamine-Debaghine et de cadres locaux, a insisté, s'adressant aux responsables du CHU, sur la meilleure prise en charge possible des blessés.

Ces derniers ont reçu la visite de M. Baddari qui les rassurés quant à la qualité des soins qui leur seront prodigués durant leur séjour à l'hôpital, leur assurant qu'ils pourront bientôt retrouver leurs domicile et l'université.

Au sortir du CHU, M. Baddari a indiqué, dans une brève déclaration à la presse, que l'état de santé de tous les blessés ne suscite aucune inquiétude, avant de féliciter le personnel médical et paramédical pour la bonne prise en charge des patients, et de remercier les services de secours pour leur promptitude d'intervention et les autorités locales pour leur sollicitude et leur accompagnement dès la survenue de l'accident.

Il a également rappelé la grande attention accordée par les pouvoirs publics, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux étudiants et à la jeunesse en général.

Pour rappel, 17 personnes, dont 14 étudiants des deux sexes, ont été blessées à la suite du renversement, jeudi à la sortie ouest de Sétif, d'un bus de transport universitaire se dirigeant vers l'université Ferhat-Abbas.