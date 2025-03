Algérie: Les responsables de la 'Chemiserie Djen-Djen' appelés à proposer un modèle standardisé de tabliers d'écoliers

Jijel — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, visitant, jeudi, l'entreprise "Chemiserie Djen-Djen" (Jijel), a appelé ses responsables à proposer un modèle unifié de tabliers pour les élèves du primaire qui pourrait être adopté dès la prochaine année scolaire (2025-2026).

M. Sifi Ghrieb a visité, au second jour de sa visite dans la wilaya, les ateliers de cette usine située au chef-lieu de wilaya, où il a souligné "la nécessité de proposer au plus vite un modèle unifié de tabliers et de le présenter à une commission constituée d'acteurs du secteur de l'éducation et de modélistes pour sélectionner le meilleur modèle".

Un modèle de tablier, a ajouté le ministre, qui serait confectionné pour être adopté, dans un premier temps, dans les établissements scolaires de la wilaya de Jijel dès la prochaine rentrée scolaire, avant d'être généralisé, par la suite, dans les écoles du reste du pays.

Il s'agira également, a insisté le ministre de l'Industrie, "d'accorder beaucoup d'attention à la qualité du produit et à son prix", d'autant que les autorités de la wilaya ont fait part de leur disposition à acheter une quantité importante à distribuer lors de la prochaine rentrée scolaire.

M. Sifi Ghrieb a également recommandé aux responsables de l'usine "de produire de nouveaux modèles de chemises masculines afin de les mettre en adéquation avec les tendances vestimentaires actuelles".

Il a indiqué, dans ce contexte, "attendre beaucoup des entreprises "Chemiserie Djen-Djen" et la Société nationale de confection, à Bejaia, pour produire des chemises et des vêtements de qualité supérieure en prévision de la saison estivale.

Au cours de sa visite, le ministre de l'Industrie a inspecté les zones 14, 15 et 16 du complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huiles "Kotama Agrifood", avant d'assister, sur site, au coup d'envoi des essais préliminaires "à vide" au sein de l'unité principale de production d'huiles et de tourteau, où il s'est félicité du fait que les travaux soient "sur le point d'être achevés dans l'ensemble du complexe qui sera prêt avant le mois de mai prochain".

Le ministre a également visité, au deuxième jour de sa visite, une tannerie dans la zone de Heddada, au chef-lieu de wilaya, avant de se rendre dans la commune d'El Milia pour y inspecter les travaux relatifs au projet d'aménagement de la zone industrielle de Bellara.