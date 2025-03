Algérie: Hidaoui souligne l'importance de moderniser les établissements de jeunes pour davantage d'attractivité

Blida — Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a souligné, jeudi à Blida, l'importance de moderniser les établissements dédiés aux jeunes tant sur le plan structurel que des services pour les rendre plus attractifs.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail aux infrastructures de jeunesse dans les communes de Bougara, Blida et Chiffa, le ministre a indiqué que son secteur "travaille à remodeler les établissements de jeunes" de manière à répondre aux exigences de l'époque et à "relever le niveau de performance du secteur".

Les modèles futurs des établissements de jeunes qui seront réalisés à l'avenir seront modernisés et constitueront un espace ouvert en phase avec les nouveaux choix des jeunes et les services supplémentaires qu'ils demandent. L'objectif est d'en faire "une destination où ils peuvent passer leur temps, pratiquer leurs loisirs et développer leurs compétences, et ce, en application des aspirations du secteur visant à renforcer l'attractivité de l'établissement de jeunesse", a-t-il ajouté.

Grâce aux établissements de jeunes, souligne M. Hidaoui, "il est possible de renforcer la sensibilisation aux convictions nationales, notamment la citoyenneté, la citoyenneté numérique, le sens civique, l'esprit national et la préservation de la mémoire nationale".

D'autre part, le ministre a affirmé que sa visite aux structures dédiées aux jeunes à Blida lui a permis de "prendre connaissance d'un modèle prometteur des efforts consentis par les cadres du secteur pour attirer les jeunes et assurer leur encadrement et structuration", ajoutant que de telles visites lui offraient l'occasion de "motiver les jeunes cadres et les inciter à mieux adhérer à la vocation du secteur".

Lors de cette visite, M. Hidaoui a inspecté nombre de maisons de jeunes dans la commune de Bougara (maisons et auberges de jeunes) ayant bénéficié d'une large opération de restauration.

Le ministre a également sillonné une exposition de diverses innovations de jeunes en robotique et dans le domaine des technologies de la communication, insistant à l'occasion sur l'importance de revaloriser le rôle des maisons de jeunes pour en faire leur premier refuge et de former des jeunes créateurs de contenus utiles.

Dans la commune de Chréa, M. Hidaoui a inspecté le projet de réalisation d'une maison de jeunes de 80 lits, dont la réception est prévue pour mai prochain, laquelle constituera, selon lui, "un véritable acquis" pour cette région touristique.

Le ministre s'est également rendu à la commune de Chiffa pour s'enquérir de l'ambiance de l'Iftar à l'occasion de l'organisation d'un Iftar collectif à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya après l'Iftar. Il présidera dans la soirée la clôture de la semaine de la femme entrepreneure organisée au Cercle régional de l'Armée dans la première région militaire.