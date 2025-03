Algérie: 17ème colloque des Dourouss Mohammadia à Oran - Le soufisme en Algérie a eu un grand impact dans l'immunisation de la société

Oran — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, jeudi soir à Oran, que le soufisme en Algérie a eu un grand impact dans l'immunisation de la société contre les divers défis menaçant les valeurs spirituelles et ciblant la cellule familiale.

Lors de sa conférence à l'occasion de l'ouverture du 17e Colloque de la série des Dourouss Mohammadia de la zaouïa Belkaidia El-Hebria, qui aborde cette année le thème "Le soufisme, essence de la religion et étape de l'Ihsan", le ministre a souligné que "le soufisme en Algérie, équilibré entre la charia et la vérité, entre la science et la purification, a eu un impact majeur dans la protection de la société contre les défis menaçant les valeurs spirituelles et visant la cellule familiale en diffusant des idées toxiques et des thèses destructrices.

Il a indiqué que "l'imam Mohamed Ben Abdel Karim El Meghili a joué un rôle important dans la confrontation des grands défis, notamment en s'opposant aux croisades et en repoussant l'occupation étrangère, tout comme l'ont fait Sidi Boumediene El-Ghaouthi, l'Emir Abdelkader Benmahieddine, le cheikh Bouâmama, El-Haddad et d'autres érudits proches d'Allah".

Il a salué l'impact profond des savants algériens dans ce domaine, notamment dans le soufisme sunnite, la conduite correcte et la préservation de cet héritage, tout en apportant des contributions nouvelles.

Il a ajouté que "le rôle du soufisme, en tant que mouvement de résistance culturelle et spirituelle, consiste à relier le musulman avec ses racines profondes, à affirmer que la modernisation ne signifie pas l'occidentalisation et que l'ouverture ne signifie pas l'absorption.

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de la rencontre, organisée chaque année par la zaouïa Belkaïdia El-Hebria en son siège situé à Sidi Maarouf (est d'Oran) à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, a vu la présence du wali d'Oran, Samir Chibani, du cheikh Sidi Mohamed Nourredine Belkaïd, cheikh de la zaouïa Belkaïdia El-Hebria, ainsi qu'un groupe d'érudits et de cheikhs.

Cette édition voit la participation d'une pléiade de savants et d'hommes du fikh et théologiens d'Algérie et du monde musulman, notamment d'Egypte, du Liban, de Turquie, de Jordanie et du Soudan. Ils animeront des conférences dont les thèmes sont liés à l'axe principal de la rencontre, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 21 mars prochain.

Les conférences aborderont des sujets tels que "La charia et la vérité", "Les fondements secondaires de la science du soufisme", "La science et la connaissance chez les maîtres soufis", "L'école Chadhlia et son rôle dans le service du soufisme", "Nos maîtres de la famille du Prophète dans les yeux des cheikhs de l'éducation et de la conduite", et "Le cheikh Sidi Abdelkader El Djilani El Hassani ".

D'autres conférences ont également été programmées, intitulées "Le rôle des maîtres soufis dans le service du fikh et de ses sciences au sein des quatre écoles doctrines", "L'impact de la purification soufie dans l'éducation du coeur et la construction de l'homme", "Les voies soufies en Algérie", "Les principaux livres des maîtres soufis", "Les fondements de la charia de la science du soufisme", "Pour une vie spirituelle fondée sur l'Ihsan et soutenue par la tolérance, l'amour et la paix", "Le rôle des maîtres soufis dans le service des deux sources (le Coran et la Sunna)", entre autres.

Les participants présenteront leurs interventions après les prières d'El Asr et des Tarawih, avec l'organisation de séances scientifiques réunissant les conférenciers et les étudiants de la zaouïa Belkaïdia, qui se charge de l'enseignement du Coran, de la charia et du fikh islamique.