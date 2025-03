Algérie: Célébration à Alger de la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques

Alger — La Direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya d'Alger a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes à besoins spécifiques (14 mars) sous le slogan "Accompagner les personnes à besoins spécifiques : notre engagement pour le développement".

Dans une allocution lue en son nom par le Directeur général de la protection et de la promotion des personnes à besoins spécifiques, Mourad Benamzal, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a mis en avant "les efforts de l'Etat en matière de protection et de promotion des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que les programmes de prise en charge, d'accompagnement et d'intégration socioéconomique de cette catégorie".

Mme Mouloudji a également rappelé que son département avait mis en place "un système de services et des programmes sociaux comprenant plusieurs mesures au profit de cette catégorie, notamment l'allocation, la couverture sociale, la gratuité et la réduction des tarifs des transports", ajoutant que le secteur "s'emploie à renforcer l'intégration des personnes à besoins spécifiques dans tous les aspects de la vie, notamment dans les domaines culturel, récréatif et sportif".

La rencontre, qui s'est déroulée en présence des autorités locales et de représentants de certains organismes et associations, a été marquée par l'organisation d'une exposition de produits artisanaux réalisés par des enfants à besoins spécifiques, avec la participation des établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale et d'associations actives dans ce domaine.