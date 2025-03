Algérie: Ministères des Transports et des Start-up - Le renforcement de l'innovation technologique dans le secteur des transports débattu

Alger — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud a coprésidé, jeudi, avec le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, une réunion de coordination au cours de laquelle ils ont débattu de l'innovation technologique dans le secteur des transports, a indiqué un communiqué conjoint.

Lors de cette réunion, qui s'est déroulée au siège du ministère des Transports en présence de cadres des deux ministères de cadres dirigeants de groupes relevant du secteur des transports et des représentants de start-up spécialisées dans le développement de solutions technologiques innovantes dans le domaine des transports, plusieurs offres sur les mécanismes d'insertion technologique moderne dans les différents modes de transport (terrestre, maritime et aérien), dans le but de bénéficier des solutions intelligentes proposées par les start-up, ont été débattues, précise le communiqué.

La réunion, qui s'inscrit également dans le cadre de l'exécution de la stratégie nationale de développement de l'économie nationale fondée sur la connaissance et le renforcement de la coordination entre les secteurs gouvernementaux, a été une occasion pour mettre en avant la modernisation de l'activité de transport aérien.

Les participants ont également examiné les moyens d'introduire les technologies modernes dans le mode de transport terrestre des voyageurs et des marchandises et la nécessité de développer et d'améliorer la gestion de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

Concernant le transport maritime, les deux parties ont débattu des voies et moyens d'insertion des systèmes modernes permettant de moderniser les ports et les lignes maritimes.

Les deux ministres ont mis en avant, à l'issue de la réunion, "l'engagement du gouvernement à soutenir les startups et à leur permettre d'apporter des solutions innovantes pour le secteur des transports, à travers la mise en place d'un groupe de travail composé de cadres des deux ministères et de gestionnaires des startups concernées, et chargé d'élaborer un plan d'action".

M. Sayoud a souligné que le ministère des Transports "oeuvre suivant les orientations de Monsieur le président de la République, pour la modernisation de l'aéroport international d'Alger, en recourant aux technologies modernes.

Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des recommandations et le suivi des projets technologiques, en vue d'assurer la performance du secteur en tant qu'"artère vitale" de l'économie nationale.

M. Ouadah a, de son côté, souligné l'importance d'associer "les startups dans le développement de solutions innovantes qui répondent aux besoins nationaux, précisant que ces entreprises sont capables d'apporter des techniques avancées qui peuvent contribuer à l'amélioration du rendement des ports et des aéroports, par le développement de systèmes numériques, conclut le communiqué.