Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - L'ESS renoue avec la victoire à l'extérieur - L'Etoile ressoudée...

En renouant avec le succès à Gabès, l'Etoile a assuré l'essentiel avant la trêve internationale.

Au sortir du match, Mohamed Mkacher s'est dit satisfait du résultat, compte tenu de la difficulté de s'imposer dans un terrain aussi difficile que celui de Gabès. « Jouer à l'extérieur, conjugué à l'esprit de jeu accrocheur des joueurs de l'ASG, est une chose qui confirme qu'aucun match n'est facile.

On était déterminé avant ce déplacement à empocher les 3 points de la victoire. Malgré l'absence de certains joueurs pour sanction ou blessure, on trouve toujours des solutions pour placer tel ou tel joueur suppléant dans une position qui lui sied. Heureusement, on a su gagner, et ce, malgré l'infériorité numérique, après le carton rouge en fin de match. Après avoir également raté 7 à 8 occasions de scorer depuis la 1ére période alors qu'on était au complet ». En effet, Cédric Gbo a récolté un carton rouge, pour cumul de deux avertissements à 20 minutes du terme du match.

Un 3e carton rouge pour l'Ivoirien après celui face au CA, l'USM et cette fois l'ASG. Soit les arbitres sont un peu sévères avec lui, vu son jeu rugueux et dur, soit ses interventions sont limite irrégulières. Quoi qu'il en soit, l'équipe a réussi à gérer ce handicap sur le terrain, grâce aux correctifs apportés par Mkacher notamment avec l'incorporation de Brahim Souissi au lieu de Yassine Chamakhi, sacrifié.

Une victoire qui a prouvé que l'Étoile sait gagner deux mi-temps dans un match, stabiliser sa défense et relancer la machine à marquer rapidement.

Soulagement puis délivrance

Le 1er but de Abid a eu le mérite de soulager l'équipe, malgré la pression des Gabésiens, accrocheurs. Le deuxième but de Chaouat, suite à un heading sur corner à 10 minutes de la fin, fut celui de la délivrance et de la victoire assurée. Même si avec un jeu plus posé et réfléchi, l'Etoile aurait pu dérouler encore et alourdir la note. Surtout que la Zliza a complètement abdiqué après le break de l'Etoile. Parmi les satisfactions, on note une défense fortement remaniée qui a bien tenu le coup, cette fois. Le retour de Hnid a eu un effet positif, aux côtés du capitaine Boughattas, égal à lui-même et rassurant sans oublier Ghedamsi qui a sorti un grand match. Et, bien sûr, le jeune portier Khardani qui confirme le bien qu'on pense de lui. Ce dernier n'a encaissé que 7 buts en 13 matchs désormais, exemptés les 5 buts face au CA et l'EST. Il a réussi à faire oublier le chevronné Ali Jemal, ce qui dénote une progression certaine.

Désormais, pratiquement un mois de trêve pour les Etoilés. Un repos à meubler par des stages et des matchs amicaux pour négocier au mieux le dernier virage de la saison.