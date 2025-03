Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - Le CSS allie résultat et manière - Enfin la bonne alchimie !

Les jeunes talents incorporés par Lassaâd Dridi dans le onze de départ ont donné couleur et efficacité au jeu des Sfaxiens.

Même une petite victoire sur l'ASS aurait assouvi la grande soif des fans du CSS. Non seulement Aymen Dahmen et ses partenaires ont répondu aux attentes de leurs supporters en renouant avec le succès, mais ils leur ont offert un beau spectacle en seconde mi-temps et un récital de buts. Cela fait bien longtemps que les «Noir et Blanc» n'ont pas connu une telle réussite sur le plan offensif et ne se sont pas autant emballés dans un match, parvenant à inscrire 4 buts tout en préservant leur cage inviolée.

L'ASS, qui a livré un grand match tactique et fait une grande débauche d'énergie devant le CA pour s'en sortir avec le point du nul, n'a tenu qu'une mi-temps avant de baisser les bras et de couler en seconde période sous les assauts rageurs des Sfaxiens. Mohamed Tlemçani, l'entraîneur de l'ASS, a donné les raisons de l'effondrement de ses joueurs.

« J'ai un effectif des plus limités avec 13 joueurs compétitifs. Disputer trois matches en 10 jours sans avoir de solutions de rechange pour ménager ces joueurs usés sur le plan physique et mental, c'est un rythme infernal pour mes protégés. Après avoir livré deux âpres batailles contre El Gawafel de Gafsa et le Club Africain, ils ont connu ce fléchissement physique et ce manque de fraîcheur que je redoutais et qui les a fait succomber après 45 minutes de jeu.

Je n'ai rien à leur reprocher malgré l'ampleur du score ». Cette explication plausible n'enlève pas pour autant le mérite des protégés de Lassâad Dridi qui ont, eux, terminé le match sur les chapeaux de roue.

Sang neuf payant

Le message reçu cinq sur cinq par le coach sfaxien de la part des fans des « Noir et Blanc », qui l'ont incité à plus de sang neuf dans le groupe, a été un élément payant et décisif dans ce nouveau visage d'une équipe sfaxienne requinquée. Le trio Ahmed Ajjel, Mohamed Amine Ben Ali et Youssef Habchia a été une formule réussie dans le bloc défensif qu'on a senti plus serein et plus compact.

Au milieu du terrain, la grande révélation a été Mohamed Aziz Sekrafy qui, avec un but et deux assists décisifs, a montré qu'il est peut-être ce meneur de jeu avec des qualités de passeur et de buteur qui a été durant des mois le maillon le plus faible dans le dispositif du CSS. Sur les deux couloirs, les Mohamed Dhaoui (deux passes décisives) et Fabien Winley (1 but, le premier avec le CSS cette saison) n'ont pu qu'apprécier ce choix.

Un rythme plus élevé, une rapidité dans la transition avec un ballon qui circule très vite et un bon timing dans les passes ont redonné au jeu sfaxien sa fluidité et son efficacité. Cette belle ossature de l'équipe d'élite, championne de l'année 2023, devenue la base de l'équipe A, a prouvé qu'on peut bâtir avec elle et autour d'elle, avec les Dahmen, Baccar, Sekkouhi et Dhaoui, la grande équipe de l'avenir. Que de mois gâchés notamment par l'entraîneur Alexandre Santos pour arriver à une telle recette simple, non coûteuse et payante !

Lassaâd Dridi a une trêve d'un mois devant lui pour mieux peaufiner cette bonne alchimie. Premier rendez-vous le 12 avril avec un match de haut niveau contre le ST au Bardo.