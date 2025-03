Tunisie: Ligue 1 - 25e journée - L'USM et le CA avancent...

Victoire miraculeuse du CA face au ST et un succès hyperprécieux de l'USM à Zarzis. La hiérarchie est bousculée avec l'USM qui rejoint l'EST en pole position. Course ouverte au titre.

Décidément, ce championnat retient le souffle de tous. À chaque journée ses rebondissements, ses événements et un classement qui change. Rien n'est gagné jusqu'à maintenant avec 5 équipes qui se disputent encore le titre. Après le semi-échec de l'EST devant la JSO, l'USM et le CA en ont bien profité hier pour gagner deux points et relancer leurs chances.

L'USM est allée gagner à Zarzis confirmant ainsi ses ambitions ainsi que la touche de Faouzi Benzarti, un entraîneur qui joue souvent pour les titres. Les Monastiriens, quoique diminués par les départs et les absences, ont su ramener trois points face à un concurrent direct, l'ESZ et à Zarzis même. Deux buts de Jouini ont été suffisants pour que l'USM obtienne la victoire et rejoigne l'EST à la première place. L'ESZ aura beau revenir vers la fin, le but de Dhiflaoui n'aura pas suffi. Cette USM laisse de fortes impressions. L'ESZ est tombée sur un os.

A Radès, ce fut un derby laid mais fou avec un CA inefficace et pas très convaincant qui décroche miraculeusement les trois points. Un scénario fou et inattendu vu la physionomie de la fin du match où les Clubistes, désordonnés et à bout, semblaient accepter le nul. Mais c'était compter sans l'opportunisme de Ben Abda qui a acculé son ancien club par une tête incisive à la 94'après un corner. Un but en or pour un CA qui n'a pas présenté une belle copie avec des choix étranges de son entraîneur qui a encore une fois changé de joueurs et de configuration. Le Stade peut se mordre les doigts d'avoir raté deux occasions en fin du match par Smaali notamment. Kanzari a raté près de 60' avec un jeu trop prudent et décousu.

En bas du classement, l'US Tataouine a réussi à ramener trois points devant l'OB qui lui permettent de revenir à hauteur de l'ASG et à un point d'EGSGafsa. cette dernière n'a pas fait de détail en recevant son voisin, l'ESMétlaoui. Ajmni et Mbarek ont apporté la joie au public Gafsien qui peut encore croire en le maintien. Une bonne affaire pour ces deux équipes. D'ailleurs ce bas de tableau est condensé avec au moins 7 équipes concernées encore par la relégation. L'UST et EGSG peuvent encore espérer.