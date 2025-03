Ile Maurice: Une aide de Rs 15 000 pour 550 familles

En raison de la situation critique de l'approvisionnement en eau, le gouvernement poursuit la distribution de bons pour l'achat de réservoirs et de pompes domestiques. Le samedi 8 mars , 550 bénéficiaires du Water Tank Scheme ont reçu leur bon lors d'une cérémonie au siège du conseil de district de Pamplemousses, en collaboration avec la Central Water Authority et la Development Bank of Mauritius, en présence des ministres Patrick Assirvaden et Ranjiv Woochit, ainsi que du député Kaviraj Rookny.

Mis en place en 2011, ce programme vise à aider les foyers à faible revenu à s'équiper d'un réservoir afin de mieux faire face aux coupures d'eau. L'aide a progressivement été revue à la hausse pour atteindre Rs 15 000 et s'adresse désormais aux ménages gagnant moins de Rs 60 000 par mois. L'objectif est d'équiper 30 000 familles d'ici fin 2025. Parallèlement, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a évoqué le remplacement progressif des anciennes canalisations pour limiter les pertes et a appelé à une consommation plus responsable.

Face à des réserves en baisse, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a rappelé les restrictions en vigueur : interdiction de lavage de voitures, d'usage de tuyaux d'arrosage, d'irrigation des champs de canne et de remplissage des piscines. Pour pallier le manque d'eau, des forages sont également exploités à travers l'île.