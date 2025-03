Sénégal: Secteur tertiaire sénégalais - Hausse de chiffre d'affaire dans le commerce et les services en décembre 2024

En décembre 2024, le secteur tertiaire est marqué par une bonne dynamique du chiffre d'affaires (Ca) des services (+18,0%) ainsi que celui du commerce (+1,6%) par rapport au mois précédent. C'est ce qu'informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La hausse du Ca des services est principalement due au bon comportement de celui de l'«Hébergement et Restauration» (+61,5%), des « Activités financières et d'assurance » (+39,0%), du «Transport» (+19,2%), et des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (+12,4%) sur cette période.

Pour le commerce, l'agence fait savoir que la progression du Ca est liée au rehaussement de celui du «Commerce de détail » (+6,1%), mais atténuée par la contraction de celui du «Commerce de gros» (-10,3%) et du «Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles» (-4,6%) sur la même période.