Afrique: L'or passe pour la première fois au-dessus de 3 000 dollars, les investisseurs cherchant une valeur refuge

TLDR

Le prix de l'or a dépassé les 3 000 dollars l'once pour la première fois vendredi.

Cette décision intervient dans un contexte d'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne.

Le dernier rallye fait suite à la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 200 % sur les importations d'alcool européen

Le prix de l'or a dépassé les 3 000 dollars l'once pour la première fois vendredi, les investisseurs se tournant vers la valeur refuge dans un contexte d'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. L'or au comptant a augmenté de 0,4% pour atteindre 3 001 dollars l'once à 6h30 ET.

La dernière hausse fait suite à la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 200 % sur les importations d'alcool européen, en représailles aux nouveaux droits de douane de l'UE introduits cette semaine. L'UE a réagi à l'imposition par les États-Unis de droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium, qui sont entrés en vigueur mercredi.

L'or a gagné 15 % cette année, sous l'effet des risques géopolitiques, des craintes de ralentissement économique et des achats des banques centrales. Le Conseil mondial de l'or a récemment indiqué que l'incertitude géopolitique croissante avait alimenté la demande d'or, malgré la vigueur du dollar américain.

Points clés à retenir

Cette hausse fait suite aux achats importants des banques centrales, en particulier de la Chine et de la Pologne, qui devraient se poursuivre. En 2023, la banque centrale polonaise a mené les achats d'or, ajoutant 90 tonnes métriques, tandis que les États-Unis restent le plus grand détenteur mondial avec plus de 8 000 tonnes. "Les banques centrales continuent d'acheter et continueront probablement à le faire, compte tenu des risques géopolitiques et de l'incertitude économique", a écrit Ewa Manthey, stratège en matières premières chez ING. Certains craignent que l'or lui-même soit soumis à des droits de douane américains, ce qui pourrait accroître la volatilité des prix. "Si des droits de douane sont appliqués sur l'or, cela entraînera une hausse des prix et des changements potentiels dans les routes commerciales", a ajouté Mme Manthey. En 2024, le Mexique représentait 30 % des importations d'or des États-Unis, suivi par le Canada (15 %). Toute restriction commerciale pourrait renforcer l'élan du prix de l'or.