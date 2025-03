Algérie: ACNOA - Plusieurs points à l'ordre du jour des travaux de la 22e assemblée générale à Alger

Alger — Les travaux de la 22e assemblée générale de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), ouverts vendredi au Centre International des Conférences (CIC) "Abdelatif Rahal"à Ain Benian (Alger), sous la direction de son président, l'Algérien Mustapha Berraf, portent sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Cet événement d'envergure continentale, placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, réuni les représentants des 54 Comités Nationaux Olympiques africains, des personnalités internationales et africaines du sport, ainsi que divers acteurs clés du mouvement olympique et sportif international.

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée, l'approbation du procès-verbal de la 21e session ordinaire de l'instance tenue à Hammamet en Tunisie, en juin 2023, ainsi que l'affiliation, la démission ou la suspension de membres.

Le plan d'action de l'ACNOA (2024-2028), les Jeux Olympiques de la jeunesse (Dakar-2026), les Jeux scolaires africains (Algérie-2025), les Jeux africains de la jeunesse (Angola), les Jeux africains paralympiques (Guinée-Equatoriale), seront également présentés pour adoption, par les commissions concernées.

Le programme des travaux de la journée du vendredi comprendra de plus une cérémonie de remise des trophées et distinctions au président du Comité Internationale Olympique (CIO), au Premier ministre ou son représentant, au ministre des Sports algérien et au Comité olympique et sportif algérien (COA).

Des résumés seront exposés sur, notamment, l'activité de la Solidarité Olympique, la Fondation Olympique, l'Esports Olympiques, l'Agence Mondiale Antidopage, ainsi qu'une présentation sur l'intelligence artificielle.

Durant la seconde journée des travaux de l'AG, prévue samedi au Cercle militaire de Béni Messous à Alger, les représentants des 54 Comités Nationaux Olympiques africains, membres de l'ACNOA procéderont à l'élection du président de l'ACNOA et des membres du Comité Exécutif pour la prochaine mandature (2025-2029).

Dans la soirée, sera organisée la cérémonie des "African Olympic Awards", récompensant les meilleurs athlètes et entraîneurs africains et mettant à l'honneur les performances et réalisations des plus grands talents sportifs du continent.

Cet événement constituera, selon l'ACNOA, une plateforme privilégiée pour promouvoir les valeurs de l'olympisme, renforcer les liens entre les nations africaines et mettre en lumière les exploits des athlètes du continent.