Afrique: Francophonie - Les pays non membres où le français est langue officielle

Le français est l'une des langues les plus influentes au monde. Avec plus de 343 millions de locuteurs et une expansion constante, il demeure un vecteur culturel et économique majeur.

Si la France et certains pays historiquement francophones sont les premiers territoires de la langue de Molière, d'autres nations, bien que non francophones au sens strict, conservent le français comme langue officielle ou co-officielle. Lors du 19e sommet de la Francophonie en octobre 2024, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont révélé que le nombre de francophones dans le monde a atteint 343 millions, contre 321 millions en 2022. La République démocratique du Congo est le deuxième pays francophone après la France, avec 55,4 millions de locuteurs. Sa croissance démographique devrait en faire le premier pays francophone mondial d'ici quelques décennies. Selon les prévisions de l'OIF, d'ici 2050, 750 millions de personnes pourraient parler français, représentant 8 % de la population mondiale, contre 3 % aujourd'hui.

Les pays non francophones où le français est langue officielle

Actuellement, 27 pays dans le monde reconnaissent officiellement le français dans leur administration.

-Les pays où le français est la seule langue officielle : France, Monaco, Bénin, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, Sénégal et Togo.

-Les pays où le français est co-officiel avec d'autres langues : Belgique, Burundi, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Rwanda, Seychelles, Suisse, Tchad, Vanuatu.

Cas particuliers : Certains territoires de pays multilingues maintiennent le français comme seule langue officielle, notamment : La Communauté française de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, les cantons francophones de Suisse (Genève, Vaud, Jura, Neuchâtel), et la province du Québec au Canada.

Le français : une langue d'influence mondiale

Grâce à son histoire coloniale, son rôle dans la diplomatie et son impact culturel, le français reste un élément-clé du paysage linguistique mondial. De nombreux pays non francophones continuent de l'utiliser dans leur administration, leur éducation et leurs relations internationales. Avec une démographie en plein essor en Afrique, l'avenir de la langue française semble plus prometteur que jamais.