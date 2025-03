Soudan: Des décrets réglementant le travail minier artisanal pour protéger les personnes et l'environnement

Dongola — Le directeur de la Société Soudanaise pour les Ressources Minérales (SSRM) dans l'État du Nord M. Abdul Rahman Annadif a confirmé que les décrets publiés récemment par le gouverneur de l'État du Nord, qui réglementent le travail dans le secteur minier, contribueront à lutter contre les violations et à protéger les personnes et l'environnement dans les zones minières.

Il a ajouté dans une déclaration à SUNA que la mise en oeuvre des décrets protégera les ressources en or contre les pertes et contrôlera le mouvement des produits aurifères et de leurs intrants.

Annadif a déclaré que les décrets augmentent les ressources en or et criminalisent le travail des équipements qui gaspillent les ressources, aurifères, soulignant que la mise en oeuvre des décrets contribuerait à accroître les projets de responsabilité sociale dans les zones minières.

Annadif a souligné que l'année dernière a été témoin de nombreuses réalisations à travers des projets de responsabilité sociale à Ad-Daba, Dongola, Delgo et Halfa, où 17 écoles et 4 centres de santé ont été construits, en plus de nombreux projets d'eau et d'électricité et la réhabilitation de nombreuses routes internes et nationales, en particulier la route Argeen Delgo, en plus du rôle majeur joué par le secteur minier dans le soutien et l'assistance aux personnes touchées par les inondations et les pluies et aux personnes déplacées par la guerre.

Annadif a souligné que les décrets étaient conformes aux normes et principes internationaux en vigueur pour protéger les personnes et l'environnement, et pour gérer et augmenter les ressources.\OSM