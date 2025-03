Soudan: Khaled Salis - Le dialogue soudano-soudanais est la voie vers la stabilité et le redressement national

Port Soudan — Le chef du Mouvement des Jeunes de Changement et de Justice (MJCJ), le commandant Khaled Salis Abkar, a souligné que le dialogue (soudanais-soudanais) est la voie vers la stabilité et le redressement national, et le meilleur moyen de résoudre les crises accumulées depuis l'indépendance, soulignant que tout dialogue réussi doit être basé sur une volonté soudanaise pure et sincère, visant le redressement national et l'élaboration d'un projet national global qui remédie à toutes les lacunes de la gestion de l'État.

Khaled a ajouté dans une déclaration à SUNA vendredi que le projet de dialogue doit conduire à une constitution permanente qui établit des droits et des devoirs basés sur une véritable citoyenneté, loin de toute exclusion ou discrimination, en plus d'un projet politique global qui inclut tous les spectres politiques sans exception, tout en soulignant la nécessité d'éviter les diktats extérieurs, les intérêts partisans étroits et les affiliations régionales, qui peuvent ouvrir la porte à l'ingérence extérieure et nuire à l'unité et à la stabilité du Soudan.

Khaled a souligné que le pays traverse une phase critique qui requiert les efforts concertés de sa population pour surmonter les crises actuelles et parvenir à la stabilité politique et à une transition pacifique du pouvoir. Cela, a-t-il déclaré, ouvrira la voie à une transformation démocratique globale qui mènera au redressement social et à la consolidation d'un nouveau contrat social reflétant la grande diversité du pays, servant de soupape de sécurité pour parvenir à une stabilité durable.

Khalid a conclu en soulignant que la volonté et la détermination du peuple soudanais sont plus fortes que tous les défis, et que le dialogue national doit être purement soudanais, exprimant les aspirations du peuple à construire un État juste et stable.