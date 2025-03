Soudan: Ardol - 69 partis et sociétés civiles signent une charte politique globale pour rejeter l'alliance d'Al-Hilu avec FSR

Port Soudan — Leader des monts Nouba Mubarak Ardol a déclaré dans un tweet sur son compte sur la plateforme X : « Jeudi plus de (69) partis politiques, mouvements de lutte armée, organisations de la société civile et personnalités nationales se sont réunis sous l'égide de (la Société Politique et Civile des Monts Nouba) à Port Soudan, et nous avons signé une charte politique globale pour rejeter l'alliance d'Al-Hilu avec les Janjaweed et pour nous opposer au transfert de la guerre vers les monts Nouba au Sud-Kordofan.

Il a ajouté : « Cette nouvelle alliance rassemble des forces politiques et des dirigeants historiques, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et cherche à coordonner tous les efforts pour faire face à cette grave menace pour l'histoire de notre nation. Nous avons commencé à travailler avec cette charte, et les efforts médiatiques, politiques, diplomatiques et autres se poursuivront pour préserver notre territoire et libérer notre peuple. »\ OSM