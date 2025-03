Soudan: Le ministère de la Culture et de l'Information entame le lancement de bureaux de médias externes dans les ambassades soudanaises

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khalid Ali El-Eaysir a publié une décision visant à lancer les travaux des bureaux culturels et médiatiques étrangers, dans le cadre du renforcement du rôle culturel et médiatique extérieur et de la création de canaux de communication avec les institutions culturelles et médiatiques régionales et internationales, selon un plan systématique bien étudié qui a été approuvé et convenu par le gouvernement soudanais.

Le plan comprend l'ouverture d'un certain nombre de bureaux culturels et médiatiques dans les ambassades soudanaises à l'étranger, dans le but de mettre en valeur la voix du Soudan dans les forums régionaux et internationaux et de défendre ses causes.

Le ministère a lancé son plan visant à nommer les personnes suivantes :

Mme. Dr. Afraa Fath Al-Rahman Khojali à l'ambassade du Soudan en République arabe d'Égypte.

M. Mohamed Hamed Juma, à l'ambassade du Soudan en Éthiopie.

Le ministère devrait annoncer, dans un avenir proche, davantage de noms pour assumer des fonctions culturelles et médiatiques dans les ambassades soudanaises à l'étranger.\ OSM