Soudan: Le tribunal antiterrorisme publie une déclaration ordonnant la comparution de 16 chefs de FSR dans l'affaire du meurtre de l'ancien gouverneur de l'Ouest-Darfour

Port Soudan — Le Juge de la Cour Antiterroriste et des Crimes contre l'État a publié jeudi une déclaration, en présence de 16 dirigeants de la milice rebelle FSR, leur demandant de comparaître devant le tribunal de Port Soudan dans la salle du tribunal pénal supérieur à 9h00, le 20 avril 2025, dans l'affaire du meurtre du gouverneur de l'Ouest-Darfour, Khamis Abbakar.

Il a déclaré que si l'accusé ne comparaît pas, l'affaire renvoyée au tribunal par le Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire sera examinée pour un procès par contumace conformément à l'article 1/1/134 du Code de procédure pénale de 1991.

L'annonce indiquait : Conformément aux pouvoirs qui m'ont été conférés en vertu de l'article 2/134 du Code de procédure pénale de 1991, modifié en 2025, et sur la base de l'affaire pénale n° 2023/5614 en vertu des articles : 191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 du Code pénal de 1991, modifié en 2020.

Articles 5 et 6 de la loi antiterroriste de 2001

Articles 14/27 de la loi anti-cybercriminalité de 2018, modifiée en 2020 et l'article 162 de la loi sur les forces armées de 2007 a été renvoyé au tribunal par le Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire pour vous juger par contumace (dans l'assassinat de Khamis Abdallah Abbakar, gouverneur de l'État de l'Ouest-Darfour).

Je vous ordonne donc de vous rendre au siège de la Cour antiterroriste et des crimes contre l'État à Port-Soudan et de comparaître devant moi dans la Grande Salle criminelle à neuf heures précises du matin le 20 avril 2025, et si vous ne vous présentez pas, l'affaire sera entendue par défaut conformément à l'article 1/1/134 du Code de procédure pénale de 1991.

Les accusés dans cette affaire sont :

1/ Mohamed Hamdan Dagalo Moussa

2/ Abdel Rahim Hamdan Dagalo Musa

3/ Al-Goni Hamdan Dagalo Musa

4/ Abdul Rahman Jumaa Barakalla Ahmed

5/ Tijani Al-Tahir Karshom Belah

6/ Idris Hassan Ibrahim Haroun

7/ Hamdan Al-Ghaly Aseel

8/ Omar Mohamed Aseel Al-Goni

9/ Abdul Rahman Ramadan Ahmed

10/ Hassan Ahmed Hassan

11/ Abdul Rahman Masar Abdul Rahman Asil

12/ Abdallah Hassan Idris Ibrahim

13/ Ahmed Mohamed Sakin

14/ Abdallah Mohamed Issa Al-Ghaly

15/ Abdo Abdul Rahman Asil

16/ Abdul Moneim Abdul Mahmoud Ahmed (Abdul Moneim Al-Rabi'a).

En juillet 2024, le Comité National d'Enquête sur les Crimes de Guerre et les Violations de la milice de soutien rapide avait déposé environ (12 400) poursuites contre des membres de la milice, notamment pour l'assassinat du gouverneur de l'Ouest-Darfour et l'attaque contre l'État d'El-Gezira.

Il est à noter que le gouverneur de l'Ouest-Darfour Khamis Abbakar, a été tué, avec son frère, le 14 juin 2023, peu après son arrestation par la milice FSR, qui a publié une vidéo montrant le gouverneur assassiné en compagnie de membres de la milice, tandis que des scènes de sa mutilation ont été largement diffusées.\ OSM