Soudan: Al-Harith - Le secteur de la santé a perdu plus de 11 milliards de dollars à cause de la guerre menée par la milice Al-Dagalo.

Port Soudan : — Le représentant du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris a déclaré jeudi que les pertes totales du secteur de la santé dans le pays en raison de la guerre déclenchée par la milice terroriste FSR s'élevaient à 11 420 300 U$, en plus de la fermeture de 70% des hôpitaux dans les États de Khartoum, El-Gezira, Kordofan et Sennar, en plus de la perturbation de 250 hôpitaux des secteurs public et privé et de 20 hôpitaux de référence qui sont devenus hors service dans les États de Khartoum et d'El-Gezira.

Lors de son discours au Conseil de sécurité jeudi, Al-Harith a indiqué que les pertes subies par les sept centres de Khartoum, en plus du centre de chirurgie rénale d'El-Gezira s'élevaient à 83 millions de dollars, et que les pertes subies par le Fonds national pour les fournitures médicales s'élevaient à 500 m U$.

Al-Harith a souligné qu'environ 6 millions de femmes et 2 500 filles ont été déplacées en dehors du cadre de l'éducation.

L'ambassadeur Al-Harith a passé en revue les lois soudanaises relatives aux violations des droits humains, aux droits des femmes, aux viols et au nettoyage ethnique, soulignant que la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) utilisait le viol comme arme pour humilier les hommes, les soumettre et saper leurs valeurs. Il a également noté qu'un cas de viol avait été enregistré dans les zones sous contrôle de la milice, sur la base de l'appartenance ethnique, selon des rapports d'organisations internationales.\ OSM