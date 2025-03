Tunisie: Reconnaissance des diplômes, recherche, innovation - Le pays et l'Italie renforcent leur partenariat

Le suivi des progrès dans l'instauration d'un cadre de reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats entre la Tunisie et l'Italie a été au coeur d'une rencontre, ce vendredi, entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belhadj, et l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a permis d'aborder plusieurs axes de collaboration, notamment la recherche scientifique et l'innovation, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et le développement durable. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine des technologies et des applications spatiales, l'intensification des échanges universitaires, ainsi que la mise en place de cadres pour encourager la mobilité des jeunes chercheurs et la codirection des thèses de doctorat.

Les deux parties ont souligné "l'importance d'encourager la mobilité organisée des compétences", insistant sur la nécessité de faciliter les échanges de talents pour stimuler la recherche et l'innovation.

Ils ont salué le niveau avancé du partenariat entre la Tunisie et l'Italie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la coordination étroite dans le cadre du protocole de coopération signé en 2024. Ce dernier a permis de diversifier les activités académiques et de recherches conjointes, aussi bien à l'échelle bilatérale qu'euro-méditerranéenne.

Le ministère a annoncé qu'en application de ce protocole, un appel à projets conjoint sera lancé dans les semaines à venir entre les deux ministères, afin de financer des initiatives de recherche et d'innovation tuniso-italiennes.