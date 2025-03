Tunisie: De la presse traditionnelle aux nouvelles technologies - Ooredoo Tunisie et la Fédération des directeurs de journaux débattent de l'avenir de la presse

La Fédération tunisienne des directeurs de journaux a organisé, ce jeudi soir, un colloque scientifique sur les enjeux de la numérisation dans le secteur médiatique. Cet événement a réuni Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de "Ooredoo Tunisie", ainsi que des représentants de la Fédération, des dirigeants de journaux et médias publics et privés, à l'instar de Saïd Ben Kraiem, PDG de Snipe La Presse, Najeh Missawi, PDG de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), et Chokri Ben Nessir, PDG de l'Établissement de la télévision tunisienne.

La rencontre a permis de débattre des transformations numériques qui bouleversent la presse traditionnelle et les médias numériques, en particulier face à l'émergence des technologies de la 5G et de l'intelligence artificielle. L'accent a été mis sur la manière dont ces évolutions influencent l'avenir de la presse écrite et la nécessité pour les entreprises médiatiques de s'adapter aux nouvelles réalités numériques.

Dans son discours d'ouverture, Taïeb Zahar, président de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, a souligné l'importance du rôle des opérateurs de télécommunications dans cette transition numérique. Il a également salué la présence de Mansoor Rashid Al-Khater, mettant en avant l'engagement de "Ooredoo Tunisie" en matière d'innovation et de soutien aux entreprises médiatiques. Zahar a rappelé que l'Académie récemment créée par la Fédération organise régulièrement des colloques et des rencontres pour renforcer les capacités des journalistes et des responsables médiatiques face aux défis de l'ère numérique.

Hafedh Ghribi, membre de la Fédération, a pour sa part réaffirmé l'importance de maintenir une presse libre et indépendante, et de promouvoir la formation continue des journalistes dans les domaines de l'innovation numérique et de la gestion des nouveaux outils. Il a insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée avec les médias internationaux afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques et de renforcer les compétences locales.

Pour sa part, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a insisté sur l'importance du rôle des opérateurs télécoms dans le développement de l'économie numérique. Il a précisé que les entreprises de télécommunications ne se contentent plus d'être de simples fournisseurs de services, mais qu'elles deviennent de véritables partenaires stratégiques des acteurs médiatiques.

« Ooredoo Tunisie, a-t-il souligné, investit dans la modernisation des infrastructures numériques, notamment avec le déploiement de la 5G et de la fibre optique, afin de permettre aux entreprises de presse d'élargir leur audience et de renforcer leur compétitivité à l'échelle nationale et internationale ».

Le CEO de Ooredoo Tunisie a également abordé les défis auxquels la presse traditionnelle est confrontée en raison de la montée en puissance des plateformes numériques et des réseaux sociaux. Face à cette concurrence, il a insisté sur l'importance pour les journalistes de s'adapter aux technologies modernes, telles que l'intelligence artificielle et l'analyse des données massives, afin de produire un contenu fiable et de qualité. Selon lui, l'adaptation à ces nouvelles technologies est désormais incontournable pour garantir la pérennité des médias.

Al-Khater a par ailleurs annoncé que Ooredoo développe des solutions numériques adaptées au secteur de la presse, incluant des services de stockage cloud, des connexions internet haut débit et des outils pour soutenir les modèles économiques numériques, tels que les abonnements en ligne et la publicité ciblée.

La séance s'est conclue sur un débat approfondi sur l'avenir de la presse tunisienne dans le contexte de ces transformations numériques. Les participants ont unanimement souligné que l'adaptation aux nouvelles technologies est une nécessité, et non une option, pour assurer la compétitivité des entreprises médiatiques tunisiennes. Ils ont également appelé à un renforcement de la formation des journalistes aux outils numériques et à un soutien accru à l'innovation, notamment par le biais de partenariats public-privé.

Enfin, plusieurs recommandations ont été formulées pour favoriser la coopération entre les médias et les entreprises technologiques, en particulier les opérateurs de télécommunications, et pour la mise en place de politiques numériques claires visant à garantir un équilibre entre innovation technologique et respect des principes éthiques du journalisme. L'objectif est de construire un paysage médiatique tunisien moderne, capable de répondre aux exigences de l'ère numérique.