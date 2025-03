Tunisie: La diplomatie, garant de la réussite sociale et économique du pays - L'approche prospective du Président Kaïs Saïed

Contrairement aux allégations de certaines parties prétendant un repli de la Tunisie sur la scène internationale, la réalité prouve que notre pays est convaincu de la nécessité d'une coopération utile et diversifiée avec les différents pays frères et amis à travers les continents de la planète Terre.

En effet, la diplomatie tunisienne s'active, depuis les cinq dernières années, à s'affirmer avec un positionnement intelligent en vue de préserver ses intérêts en traitant, dans un esprit gagnant/gagnant, avec tous les pays dans les divers domaines d'ordre politique, économique, social, sécuritaire et autres.

Cette orientation a été, maintes fois, réaffirmée par le Président de la République, notamment suite à sa réélection à la magistrature suprême, en se penchant, dès la fin de l'année dernière, sur les grands axes et les fondamentaux de la diplomatie tunisienne afin d'être au diapason des grandes mutations enregistrées partout dans le monde.

Le Chef de l'Etat a insisté, à cette occasion, sur l'impératif de privilégier une action diplomatique et consulaire, à la fois dynamique et multidimensionnelle, tout en mettant l'accent sur l'importance de faire émerger des relations de coopération et de partenariat, aussi bien à l'échelle bilatérale que multilatérale sans perdre de vue l'exigence du respect des principes d'intérêt mutuel et de la souveraineté nationale.

Il est à souligner, à ce propos, qu'au même moment d'une amélioration sensible des relations avec la Chine, l'Iran, la Russie et bien d'autres États d'Afrique et d'Asie, la diplomatie tunisienne reste marquée par un esprit de pragmatisme louable avec une coopération, toujours positive avec les pays de l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, qui constituent des partenaires, voire des alliés, historiques témoignant du poids de notre pays au niveau régional et international.

Si on ajoute l'état de coopération sous un ciel clair et dégagé avec les deux voisins immédiats, en l'occurrence l'Algérie et la Libye, on constate que la Tunisie a bien choisi la voie garantissant un climat de sécurité et de stabilité, deux conditions nécessaires pour la réalisation du développement.

Et conscient des défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, des consignes claires et strictes ont été données pour assurer une préparation rigoureuse de nature à permettre à notre diplomatie de jouer un rôle positif et efficace, non seulement en matière de défense des intérêts nationaux mais également dans le maintien de la sécurité, de la stabilité et du développement régional et global.

A mettre en exergue également et surtout l'option consistant en la mise en place d'une vision prônant une diplomatie à la fois indépendante, souveraine et ouverte aux changements rapides marquant le paysage international, mais sans se départir des principes de justice et d'équité qui sont les fondements immuables de toute paix possible, sans oublier l'engagement de la Tunisie à se ranger du côté des causes justes et humanitaires dont, en premier lieu, la cause du peuple palestinien.

Convaincu du rôle majeur que peut jouer la diplomatie dans le domaine économique, le Président Kaïs Saïed fait preuve d'une approche prospective avec des objectifs et des priorités bien établis grâce à une stratégie favorisant une plus grande croissance génératrice de richesses et d'investissement accrus dans un climat d'entrepreneuriat marqué par la bonne gouvernance et la transparence.

Or, pour réussir la dynamique économique, la diplomatie est censée avoir une contribution consistante et déterminante dans la réussite de l'oeuvre de développement durable et global grâce, entre autres, à la coopération et aux échanges avec les pays tiers.

En s'appuyant, ainsi, sur une diplomatie rayonnante alliant les divers aspects, politique, économie et social, tout en comptant sur des créneaux novateurs, la Tunisie est mise sur orbite dans le cadre d'un processus irréversible en vue d'avancer, sans retour en arrière, sur le chemin d'un développement global et durable profitant à toutes les catégories sociales dans toutes les régions du pays.