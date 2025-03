Congo-Kinshasa: Table ronde sur la reconnaissance internationale du génocide congolais

Une table ronde sera organisée à Kinshasa par la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes (CIA-VAR), en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes (FONAREV), afin de construire un plaidoyer solide en faveur de la reconnaissance internationale du génocide congolais.

Depuis plus de trois décennies, la République démocratique du Congo (RDC) subit des agressions armées ayant entraîné des massacres et des violations graves des droits humains. Plus de 10 millions de personnes ont perdu la vie dans ces conflits, souvent liés à la convoitise des richesses naturelles du Congo et au pillage systématique de ses ressources.

C'est dans ce contexte qu'est né le concept de « GENOCOST », désignant cette tragédie humaine perpétrée pour des intérêts économiques.

Quels sont les mécanismes de reconnaissance internationale des crimes de génocide ? Cette question était au coeur des échanges entre Jody Daniel Nkashama et les professeurs Serge Makaya Kiela et Sara Liwerant, respectivement membre de la coordination du comité scientifique préparatoire de la table ronde et directrice adjointe de l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa.