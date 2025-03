Congo-Kinshasa: Le projet « Pour Elles » pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin en RDC

Le projet d'appui aux femmes entrepreneures en République démocratique du Congo (RDC), baptisé « Pour Elles », vise à contribuer durablement à l'autonomisation économique et sociale des femmes, tout en favorisant l'émergence d'un écosystème public et privé d'appui à l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa, Kikwit et Bukavu.

Initié par l'Agence française de Développement (AFD) et mis en oeuvre par Expertise France, en partenariat avec le gouvernement congolais, le projet « Pour Elles » offre actuellement un appui technique et financier à près de 1 200 femmes opérant dans divers secteurs, tels que l'agrobusiness, l'environnement, l'industrie créative et culturelle, le numérique, la restauration, l'événementiel, et bien d'autres.

Découvrez cet entretien de Jody Daniel Nkashama avec Artémise Pembele, cheffe du projet « Pour Elles », Laetitia Kabala, entrepreneure dans l'agrobusiness, et Fatuma Musongela, entrepreneure dans l'industrie légère.