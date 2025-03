Angola: La BODIVA déplace plus de six milliards de kwanzas en 2024

Luanda — La Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA) a réalisé, en 2024, 10 328 transactions sur les marchés réglementés, ce qui représente une croissance de 105,16% par rapport à l'année précédente (2023), ce qui a entraîné un mouvement de six milliards 55 mille 665 millions et 21 mille kwanzas.

Les résultats ont été présentés jeudi, à Luanda, lors de la 6ème édition du forum annuel de l'institution, auquel ont participé plusieurs acteurs du marché des capitaux angolais.

Le troisième trimestre a été le plus actif, avec environ 2,13 milliards de kwanzas échangés, selon les données de la bourse.

L'année dernière, 88,12 % des transactions ont eu lieu dans un environnement bilatéral et 11,88 % dans un environnement multilatéral.

En ce qui concerne la maturité des titres négociés, on a observé une concentration sur les titres ayant une maturité résiduelle allant jusqu'à cinq ans, avec un accent sur les titres 2029, qui ont représenté 29% du volume négocié. En termes de transactions, les obligations à échéance 2034 ont représenté 26,69% des affaires réalisées.

Les accords de rachat ont représenté 48,75% du montant négocié, suivis par OT-ME (27%), OT-NR (18,02%), BT-364 jours (5,61%), OT-TXC (0,48%), Actions (0,07%), OP (0,06%) et UP (0,005%), selon une note à laquelle ANGOP a eu accès.

Dans le domaine des obligations du Trésor, il y a eu 4 863 transactions, correspondant à 47,09% du total, tandis que les bons du Trésor ne représentaient que 1,72% des transactions.

Le document indique que les titres privés ont également joué un rôle important, les actions représentant 42,24%, les obligations privées 4,19% et les parts de participation 0,62% du total des affaires.

Cependant, le taux de croissance annuel moyen enregistré au cours des huit dernières années a atteint 69,94 %, résultat du dynamisme du secteur et de la confiance croissante des investisseurs dans les solutions proposées.

Citée dans la note, la présidente de la Commission exécutive intérimaire de BODIVA, Cristina Lourenço, a déclaré que les chiffres présentés sont le reflet de l'effort conjoint du secteur pour consolider et dynamiser le marché.

« La confiance des investisseurs et l'augmentation significative des transactions démontrent que nous sommes sur la bonne voie pour renforcer le marché national et attirer davantage de capitaux dans notre économie », a-t-il souligné.

Il a mentionné qu'avec une croissance constante et un marché de plus en plus dynamique, la BODIVA réaffirme son engagement à stimuler le développement du marché des capitaux angolais, consolidant sa position d'acteur clé de l'économie du pays.

Le 6e Forum annuel de la BODIVA s'est déroulé sous le thème « Le chemin vers la bourse » et s'est terminé par la distinction des principaux acteurs du marché des capitaux, dans le cadre des prix Tchiluanda.