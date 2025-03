Angola: La ministre de la Santé prône une plus grande collaboration entre le pays et le CDC

Addis — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a défendu ce vendredi, à Addis-Abeba, que la collaboration de l'Angola avec le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), en plus de l'OMS, est essentielle, afin qu'ensemble ils puissent lutter pour une meilleure santé sur le continent.

S'adressant à la presse à l'issue de la visite du Président de la République et de l'Union Africaine, João Lourenço, au CDC Afrique, la ministre a appelé tous les pays du continent à se mobiliser vers les mêmes objectifs, afin de renforcer les capacités locales dans le secteur de la santé.

Elle a demandé un financement accru afin de continuer à investir toujours plus dans la santé, notamment dans l'augmentation de la production de médicaments et de vaccins.

La ministre a salué la sensibilité du président João Lourenço aux questions sociales, notamment celles liées à la santé en Angola et sur le continent.

Elle a ajouté que le président a apprécié la visite au CDC, une entité qui travaille pour toute la région dans la prévention et la détection des maladies, ainsi que dans le renforcement des capacités institutionnelles des laboratoires pour le contrôle rapide de toutes les épidémies qui surviennent sur le continent.

D'autre part, elle a appelé les professionnels nationaux dotés des capacités et des exigences nécessaires à rejoindre les rangs du CDC Afrique, ainsi que d'autres organisations internationales en Afrique et ailleurs dans le monde.

CDC

Le Centre africain pour la prévention et le traitement des maladies est une agence de santé continentale autonome de l'Union africaine créée pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres et renforcer la capacité de leurs institutions de santé publique à détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de maladies.

Le CDC Afrique aide les États membres de l'Union africaine à fournir des solutions coordonnées et intégrées aux insuffisances de leurs infrastructures de santé publique, de leurs capacités en ressources humaines, de leur surveillance des maladies, de leurs diagnostics de laboratoire et de leur préparation et réponse aux urgences et catastrophes sanitaires.

Créé en janvier 2016 par la 26e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement et officiellement lancée en janvier 2017, il est guidée par les principes de leadership, de crédibilité, d'appropriation, d'autorité déléguée, de diffusion rapide des informations et de transparence dans l'exécution de ses activités quotidiennes.

L'institution sert de plateforme aux États membres pour partager et échanger des connaissances et des enseignements tirés des interventions de santé publique.

Il vise notamment à établir une plateforme d'alerte précoce, de surveillance et de réponse pour faire face à toutes les menaces sanitaires, aux urgences sanitaires et aux catastrophes naturelles de manière rapide et efficace.

Il vise également à aider les États membres à combler les lacunes dans les capacités nécessaires pour se conformer au Règlement sanitaire international (RSI 2005).