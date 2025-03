Angola: Le Président João Lourenço salue le travail du CDC Afrique

Addis — Le président de l'Union africaine, João Lourenço, a salué vendredi à Addis-Abeba les efforts « remarquables » du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour faire avancer le programme de santé publique du continent.

C'est qu'a déclaré le Chef de l'État angolais lors de la signature du livre d'honneur du CDC-Afrique après avoir visité l'institution dans le cadre de son programme de travail à Addis-Abeba.

Le Président angolais, qui a été reçu par le directeur général du CDC, Jean Kaseya, a déclaré que le programme de santé publique du continent était étroitement lié à la croissance économique et à la création d'emplois, garantissant la sécurité et le bien-être de tous les Africains.

Il a ainsi qualifié le CDC-Afrique de « phare de l'excellence en matière de santé publique et de lutte contre les maladies, qui fait la fierté de tout le continent ».

João Lourenço a aussi admis que l'institution joue un rôle clé dans le renforcement de la capacité du continent à répondre efficacement et rapidement aux menaces sanitaires émergentes.

Le président de l'UA a encore souligné que le rôle fondamental joué par ce centre a permis d'établir une norme louable en matière de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies, contribuant ainsi grandement à la sécurité sanitaire continentale et mondiale.

Il a reconnu les capacités du personnel du centre et a réaffirmé son engagement à fournir un soutien continu et solide à l'institution, lui permettant de remplir pleinement son mandat essentiel.

« Ensemble, nous mettrons en place des systèmes de santé résilients, nous améliorerons la préparation et nous garantirons aux générations futures une Afrique plus sûre et plus saine », a-t-il réitéré.

À propos du CDC Afrique

Le Centre africain pour la prévention et le traitement des maladies est une agence sanitaire continentale autonome de l'Union africaine, ayant comme finalité de soutenir les initiatives de santé publique des États membres et renforcer la capacité de leurs institutions de santé publique à détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de maladies.

Le CDC Afrique aide les États membres de l'Union africaine à apporter des solutions coordonnées et intégrées aux insuffisances de leurs infrastructures de santé publique, de leurs capacités en ressources humaines, de la surveillance des maladies, des diagnostics de laboratoire, de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires et aux catastrophes.

Créé en janvier 2016 par la 26e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement et officiellement lancé en janvier 2017, il est guidé par les principes de leadership, de crédibilité, d'appropriation, d'autorité déléguée, de diffusion opportune des informations et de transparence dans l'exécution de ses activités quotidiennes.

L'institution sert de plateforme aux États membres pour partager et échanger les connaissances et les enseignements tirés des interventions de santé publique.

Il vise notamment à mettre en place des plateformes d'alerte précoce, de surveillance et de réaction pour faire face à toutes les menaces pour la santé, aux urgences sanitaires et aux catastrophes naturelles en temps utile et de manière efficace.

Il a aussi la mission d'aider les États membres à combler les lacunes dans les capacités nécessaires pour se conformer au règlement sanitaire international (RSI 2005).