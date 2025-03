Angola: La Première Dame effectue une visite de travail à Cunene

Ondjiva — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, travaille ce vendredi, dans la province de Cunene, où elle posera la première pierre de la construction du "Campus Cunene", un projet de services intégrés visant à offrir un espace de loisirs et d'apprentissage aux adolescents et aux jeunes.

La mission de quelques heures à Cunene fait partie de ses actions de responsabilité sociale, que sa Fondation Ngana Zenza pour le Développement Communautaire (FDC) met en oeuvre, en Angola, en faveur des populations.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès, le futur campus sera un centre polyvalent, conçu pour intégrer des activités éducatives, culturelles, sportives et de soutien psychosocial, promouvant la capacité et le bien-être de la jeunesse locale.

Avec son concept innovant et ses infrastructures modernes, le campus contribuera à la formation complète et à la préparation des adolescents et des jeunes à la vie professionnelle.

En plus de représenter un investissement dans la jeunesse angolaise, le projet renforce l'engagement de la fondation à créer des opportunités pour le développement durable des nouvelles générations.

Le programme de l'événement comprend une présentation sur le volet pédagogique, l'objectif et l'impact du campus, une présentation technique, la signature du contrat des travaux par DAR/Sinohydro et FDC et des moments culturels.

Le projet sera réalisé sur une superficie totale de 9 722 mètres carrés, située dans le quartier de Caculuvale, ville d'Ondjiva.

Fondation Ngana Zenza

La fondation a été créée en 2020, par la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, sa fondatrice et présidente.

FDC est une organisation dédiée à la promotion du développement communautaire en Angola, en se concentrant sur des projets et des initiatives innovants pour l'autonomisation, l'inclusion et la durabilité.

Grâce à une implication communautaire directe et à des partenariats stratégiques, la fondation vise à créer les conditions d'une croissance durable et équilibrée, garantissant que chacun ait la possibilité de prospérer.

Le retour de la Première Dame est prévu en fin de journée.