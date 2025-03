Angola: Le Président de l'UA se réunit avec les membres de la Commission

Addis — Le Président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a tenu, ce jeudi, à Addis-Abeba, la première réunion de travail avec son équipe, les hauts fonctionnaires qui composent la Commission de l'UA, investie aujourd'hui.

«Il s'agit fondamentalement de faire connaissance », a déclaré le Président João Lourenço lors de la réunion, au cours de laquelle il a réaffirmé les priorités de son mandat à la tête de la plus importante organisation politico-diplomatique du continent africain.

Parmi les priorités, João Lourenço a mis en avant la paix et la sécurité, afin qu'il soit possible de concentrer les efforts sur le progrès et le développement des pays africains et de leurs populations.

João Lourenço, également président de l'Angola, a également annoncé la construction d'infrastructures, condition sine qua non à la prospérité du continent.

Concernant les infrastructures pour l'Afrique, il a été annoncé lors de la première réunion du président de l'UA avec les membres de la CUA, que l'Angola propose d'accueillir une conférence d'initiative de l'Union africaine consacrée à ce sujet dans la première quinzaine d'octobre de cette année.

Dans son discours lors de la cérémonie de passation des pouvoirs des membres de la Commission de l'Union africaine, João Lourenço a chargé cette instance d'accorder une attention particulière à la question des infrastructures et d'élaborer une stratégie pour mobiliser les partenaires internationaux intéressés à réaliser des investissements avec des avantages réciproques.

Il a souligné que les infrastructures constituent l'un des piliers essentiels de l'Agenda 2063 de l'UA, nécessitant la mobilisation du plus grand volume possible de ressources financières pour atteindre les objectifs fixés dans ce domaine et dans le cadre de l'innovation technologique, de la sécurité alimentaire et de la transition énergétique.

La conférence, selon le Président de l'UA, sera un moyen pour les partenaires de participer directement à l'ensemble du processus de croissance et de développement en Afrique, une des différentes manières de rendre justice aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine, une des nombreuses formes de réparation.

"Je considère comme une priorité d'investir sérieusement dans la construction et l'amélioration de nos routes et autoroutes, dans la modernisation de nos lignes ferroviaires, ports et aéroports, ainsi que dans la création de lignes de transport et de distribution d'électricité, afin que nous puissions prendre l'énergie des zones où il y a un excédent vers celles qui manquent de cet atout fondamental", a-t-il souligné.