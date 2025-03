Angola: Le pays soutient le renforcement de l'agenda de la jeunesse

Luanda — L'Angola soutient le renforcement des mécanismes de mise en oeuvre de l'agenda des Nations Unies pour la Jeunesse, la Paix et la Sécurité, afin d'augmenter la participation dans les processus de construction de la paix et de développement communautaire, a déclaré jeudi, à New York, la secrétaire d'Etat aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça.

La diplomate a fait cette déclaration lors d'un événement parallèle intitulé « Bilan de la Déclaration et de la Plateforme d'Action de Pékin à travers la mise en oeuvre des Agendas des Femmes, de la Paix et de la Sécurité (FPS) et des Jeunes, de la Paix et de la Sécurité (JPS) », tenu en marge de la 69ème session de la Commission sur le Statut des Femmes, qui se déroule au siège des Nations Unies (ONU).

Il a indiqué qu'en Angola, les jeunes ont toujours été au premier plan des processus qui ont conduit le pays à l'indépendance nationale, à la fin du conflit interne et au renforcement de l'unité et de la réconciliation avec la promotion d'une culture de la paix qui valorise le dialogue et la non-violence.

Partageant l'expérience du pays, elle a fait référence au premier plan d'action de l'Angola pour la mise en oeuvre de la résolution 1325 (2017-2020), reconnaissant que la paix est étroitement liée à l'égalité entre les femmes et les hommes et au développement durable.

Selon Esmeralda Mendonça, le Plan d'action de deuxième génération, qui est en cours de finalisation, approfondit cette conviction et ajoute la possibilité de promouvoir et de renforcer le rôle croissant des femmes en tant que médiatrices dans les processus politiques et de paix régionaux et définit des étapes et des indicateurs de progrès.

Elle a souligné que les femmes angolaises prennent une part de plus en plus active dans la vie politique nationale, représentant actuellement 33% des postes gouvernementaux (y compris les ministres d'État) et 38% des députés à l'Assemblée nationale.

« Il est à noter que les femmes occupent les postes de vice-président de la République, de président de l'Assemblée nationale et de président de la Cour constitutionnelle », a-t-elle précisé.