Angola: Un gouvernant prévoit l'achèvement du projet de la baie de Moçâmedes en août

Moçâmedes (Angola) — Les travaux du projet de développement intégré de la baie de Moçâmedes seront achevés et remis au gouvernement en août prochain, selon le ministre des Transports, Ricardo de Abreu.

Le plan fait partie du programme GoMoçâmedes et dans cette phase, la priorité est donnée aux travaux d'agrandissement et de modernisation du port commercial et minéral de Sacomar, avec environ 77% des travaux achevés.

S'adressant à la presse jeudi, après une visite pour évaluer l'état des travaux, le responsable gouvernemental a souligné que, conformément au calendrier, la période de formation et d'adaptation suivra après août.

Selon Ricardo de Abreu, le projet aura un impact sur la partie sud de l'Angola et la région australe de l'Afrique, compte tenu de ses composantes, notamment les terminaux à conteneurs et le terminal minéral de Saco Mar, qui ajouteront une capacité de chargement et de déchargement de marchandises conteneurisées, bénéficiant à l'économie de la région.

Une fois ce projet terminé à Namibe, a-t-il dit, le pays disposera de trois ports majeurs, et il y en a déjà à Luanda et à Lobito.

Ensuite, a-t-il dit, ce sera la région du nord, à Cabinda, avec le projet en eaux profondes de Caio.

D'autre part, le ministre a expliqué que les conditions sont en train d'être préparées pour le lancement de l'appel d'offres public pour la gestion du corridor de Namibe, visant à intégrer les infrastructures portuaires et ferroviaires, au bénéfice de l'économie de la partie sud de l'Angola.

« C'est un avantage compétitif que l'Angola possède par rapport aux autres pays, car il dispose de lignes ferroviaires reliées aux ports. « Nous devons tirer davantage profit de ces infrastructures du point de vue logistique et transport pour faciliter d'autres secteurs et le progrès de l'économie », a-t-il affirmé.

Les travaux d'aménagement de la baie de Moçâmedes sont achevés à environ 77%, selon le coordinateur adjoint du bureau de gestion et d'exploitation du projet, Alexandre Batista, qui a précisé que plus d'un millier de travailleurs étaient impliqués dans le projet, avec une prévision d'atteindre 1 500 d'ici mai prochain.

Il a annoncé que le terminal minéral de Sacomar comprendra la construction d'une jetée de 520 mètres de long et 18 mètres de large, capable de recevoir des navires jusqu'à 250 000 tonnes et d'exporter environ 10 millions de tonnes de minerai par an.

La deuxième phase du projet, a-t-il indiqué, comprend l'agrandissement du terminal à conteneurs, la construction d'un quai de 288 mètres de long et de 18 mètres de large pour les navires jusqu'à 50 000 tonnes, avec une capacité de stockage de trois mille conteneurs.