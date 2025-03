Angola: Le cinéma ouvre les festivités de la Francophonie au pays

Luanda — Un festival de cinéma aura lieu du 13 au 31 mars, de 8h00 à 18h00, à l'Alliance Française de Luanda, dans le cadre des festivités du Groupe de la Francophonie en Angola (GAF).

Dans le même contexte, l'école Mutu-ya-Kevela accueille vendredi (14) la Salle de littérature francophone, où plus de 100 oeuvres seront présentées au public, en plus d'un concert musical d'Odeth Cassilva et du groupe Mozangola du Mozambique.

Les informations ont été présentées mercredi, lors d'une conférence de presse, par l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, secrétaire permanente du GAF, accompagnée du président de l'organisation, Jean-Marie Somet, ambassadeur de Côte d'Ivoire.

Selon la diplomate, ces événements se dérouleront jusqu'à la fin de ce mois dans le but de valoriser les différentes cultures des pays francophones représentés en Angola, et comprennent d'autres activités au Lycée français et au Bureau d'études de langue française en Angola (BELFA).

L'ambassadrice de France a fait savoir que le Palácio de Ferro accueillera le 21 du mois en cours la soirée appelée « Soirée des saveurs francophones », où chaque pays de l'organisation présentera sa gastronomie aux invités.

À son tour, intervenant lors de l'événement, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Somet, a demandé une plus grande publicité des activités liées à la francophonie en Angola.

Il a salué l'adhésion de l'Angola en tant que membre observateur de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

A la même occasion, le vice-président du GAF, Lukas Gasser, ambassadeur de Suisse, a salué la première édition du festival de littérature francophone dans la capitale angolaise et la richesse de la littérature locale avec quelques oeuvres traduites en français.

Il a appelé à une plus grande participation de la jeunesse angolaise à cette activité, reconnaissant que les oeuvres qui seront exposées présentent des thèmes qui les intéressent.

Le GAF, une initiative diplomatique, a été créé il y a une dizaine d'années pour renforcer la communauté francophone d'Angola. Il compte 29 membres, qui sont les ambassades des pays membres de l'OIF représentés en Angola.

L'OIF a été fondée en 1970, à Niamey, au Niger, dans le but de promouvoir la langue française et de renforcer la coopération entre 93 pays membres.

La Journée internationale de la francophonie est célébrée chaque année le 20 mars.