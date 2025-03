Congo-Kinshasa: L'envoyé spécial de la Belgique pour les Grands Lacs en visite à Kinshasa et à Luanda

L'envoyé spécial de la Belgique pour les Grands-lacs, Marc Pecsteen, a effectué une visite de travail de deux jours à Kinshasa, du 12 au 13 mars 2025. Cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques belges pour contribuer à la résolution des crises humanitaires et sécuritaires dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'Est de la RDC.

Durant son séjour à Kinshasa, Marc Pecsteen a été reçu par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC, où les violences persistent, notamment du fait de l'offensive menée par des groupes armés comme le M23, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Le diplomate belge et le Chef de l'État congolais ont également échangé sur les prochaines étapes des processus de paix initiés par les organisations régionales, visant à stabiliser cette région .

En parallèle, Marc Pecsteen a rencontré des députés nationaux des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Ces échanges ont permis au représentant belge de mieux comprendre les réalités locales et les défis auxquels les populations de ces régions font face. La dimension humanitaire de la crise a été au coeur des discussions, notamment en ce qui concerne l'accès aux populations vulnérables et la protection des civils.

L'envoyé spécial de la Belgique pour les Grands-lacs a également tenu des réunions avec des membres de la société civile congolaise et un représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Lors de ces rencontres, Marc Pecsteen a insisté sur l'importance de la cohésion nationale et de la préservation du pacte social pour favoriser la paix et le vivre-ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il a également réitéré l'engagement de la Belgique à soutenir les efforts humanitaires et à plaider pour un accès sans entrave aux populations affectées par les conflits.

Après son séjour en RDC, Marc Pecsteen s'est rendu à Luanda, en Angola, pour poursuivre ses consultations sur la situation dans la région des Grands Lacs. Avec les autorités angolaises, il a abordé les enjeux sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la RDC. Le diplomate belge a exprimé la position de son pays, appelant à un accès humanitaire sans entrave et à la protection des civils. Il a également plaidé pour la réouverture de l'aéroport de Goma, actuellement sous le contrôle des rebelles du M23, afin, notamment, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.