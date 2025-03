Congo-Kinshasa: Luc Fikiri salue l'initiative des négociations directes entre Kinshasa et M23

Avocat international des droits de l'homme, résidant aux États-Unis, Me Luc Fikiri a salué, vendredi 14 mars, l'annonce de l'ouverture de négociations directes entre le Gouvernement congolais et le M23 pour le retour d'une paix durable dans l'Est du pays.

Il a exprimé sa satisfaction dans un entretien accordé à Radio Okapi.

Me Luc Fikiri a ainsi encouragé le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi à se saisir de cette opportunité qu'offre le Président angolais, Joao Lourenço pour l'intérêt supérieur de la population congolaise.

« J'ai appris de façon favorable l'annonce de l'Angola pour des négociations entre notre pays et le M23 en vue de la restauration d'une paix durable dans l'Est. Je salue cette initiative du président angolais Joâo Lourenço en soutien à notre pays en proie aux groupes armés et par l'insécurité, pendant plus de trente ans », a-t-il fait savoir.

Dans la situation actuelle, a estimé ce juriste, une solution militaire ne pourrait pas favoriser le retour rapide de la paix aux Nord et Sud-Kivu.

Pour Me Luc Fikiri le président de la République, Félix Tshisekedi, à intérêt à se saisir de cette initiative angolaise.

Il a en outre sollicité l'implication de tout Congolais pour l'aboutissement de ce schéma de paix :

« Que les autorités et la population s'impliquent comme il se doit afin d'aboutir au rétablissement de cette paix dont nous avons tous besoin. Donc, il faut mettre de côté les considérations et intérêts personnels et à voir l'intérêt supérieur de la population qui ne veut plus être sous les bruits des bottes, ni mourir à la suite de la rébellion guerre », a poursuivi cet avocat.

Me Luc Fikiri a par ailleurs demandé au chef de l'Etat de changer les chaînes de commandement de l'armée congolaise, afin d'en extraire toutes les brebis galeuses qui travaillent au profit de l'ennemi