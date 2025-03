Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce la mobilité de la police pour une meilleure sécurité urbaine

communiqué de presse

Face à la recrudescence des cambriolages et des vols à main armée, la MONUSCO a fait don de six véhicules tout-terrain à la Police nationale congolaise (PNC) de Beni, Butembo et Oicha. Cette initiative, en plus de faciliter les interventions des agents, répond aux plaintes récurrentes des habitants concernant leur délais d'intervention, souvent jugés trop longs, laissant ainsi le champ libre aux cambrioleurs, notamment la nuit.

La cérémonie de remise des clés s'est déroulée le 13 mars 2025 en présence du chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, Abdourahamane Ganda, et du gouverneur de la province du Nord-Kivu, le général-major Evariste Somo Kakule. Trois de ces véhicules seront affectés à la ville de Beni, tandis que les trois autres seront déployés à Butembo et à Oicha, deux localités voisines également confrontées à des problèmes de sécurité. « C'est pour contribuer à la sécurisation urbaine de ces trois entités que la MONUSCO a décidé de faire ce don », a déclaré M. Ganda.

Le gouverneur du Nord-Kivu, qui a réceptionné les clés, s'est réjoui de cette dotation, soulignant le fait qu'elle permettra à la police de mieux remplir sa mission. Il a également rappelé le partenariat de longue date entre la MONUSCO et la PNC qui bénéficie régulièrement de dons et de formations.

« La MONUSCO n'en est pas à son premier appui en faveur de notre police en matière de dons, de renforcement des capacités, et même de coopération sur le terrain. Je suis sûr que cette collaboration va continuer », a-t-il affirmé. Le 31 décembre dernier, la MONUSCO avait déjà remis cinq véhicules à la police de Beni.

Le gouverneur est revenu sur la nécessité de protéger les habitants des centres urbains de cette partie de la province également touchée par l'activisme des groupes armés. « La population de Beni, Butembo, Oicha et Lubero a besoin d'une sécurité renforcée. La mobilité est un facteur essentiel pour la sécurisation de la population. Nous promettons et nous veillerons à ce que ces véhicules restent en état et qu'ils ne manquent pas de moyens nécessaires à leur entretien ainsi qu'en carburant pour qu'ils fonctionnent », a assuré le général-major Evariste Somo Kakule.