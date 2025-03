Algérie: ACNOA/Assemblée générale - La rencontre d'Alger, un rendez-vous majeur pour le mouvement olympique africain

ALGER — La 22e Assemblée générale de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA), ouverte vendredi au Centre International des Conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" à Alger, revêt une importance particulière pour le mouvement olympique africain et constitue une étape cruciale dans la vie de cette organisation au service du sport, de la jeunesse, du développement humain et de la promotion des valeurs olympiques.

Outre les réunions techniques prévues deux jours durant, les représentants des 54 Comités Nationaux Olympiques africains présents à Alger seront appelés surtout à élire, samedi, les dirigeants appelés à gérer l'ACNOA durant le prochain mandat olympique (2025-2029) pour relever beaucoup de défis.

"La rencontre qu'abrite Alger est un rendez-vous important pour le mouvement olympique africain et l'avenir du sport dans notre continent. La présence aussi nombreuse des membres de l'AG témoigne et illustre notre attachement commun aux valeurs de l'olympisme, à la solidarité entre les nations et à la construction d'un avenir où le sport africain occupe la place qu'il mérite sur la scène internationale", a indiqué M. Mustapha Berraf, président de l'ACNOA, dans son discours d'ouverture de l'évènement.

Cette assemblée marque également une étape cruciale dans la vie de cette organisation et doit définir la stratégie et les orientations qui structureront son action pour le mandat 2025-2029.

"Nous devons, aujourd'hui, tracer une feuille de route claire, ambitieuse et réaliste à la hauteur des attentes de nos athlètes, des besoins de nos comités nationaux olympiques et des exigences du sport mondial", a souligné le président de l'ACNOA.

Et d'ajouter: "notre engagement repose sur quatre piliers essentiels: consolider et moderniser notre institution en renforçant la gouvernance et en optimisant notre efficacité, accompagner et valoriser nos athlètes en leur offrant les meilleures conditions de préparation et de performance, et faire du sport un véritable levier de développement en favorisant son rôle social, économique, éducatif sur notre continent".

Après avoir exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son haut patronage et son soutien au sport africain, le président de l'ACNOA a rappelé, une fois de plus, l'engagement de l'Algérie et son attachement aux valeurs olympiques et à la solidarité entre nations africaines.

M. Berraf a tenu à rappeler aussi aux présents "l'importance d'intégrer pleinement les enjeux du développement durable et de la protection de l'environnement, car l'avenir du sport et de l'olympisme africain passent aussi par la préservation de nos ressources et de notre écosystème".

"Les défis qui nous attendent sont nombreux et je suis convaincu que notre unité, notre engagement et notre passion pour le sport et l'olympisme nous permettront de les relever avec succès. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre vision en réalité et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du sport en Afrique", a-t-il assuré.

La 22e AG de l'ACNOA aura cette fois-ci une saveur particulière car elle rendra hommage aux sportifs, entraineurs et dirigeants africains qui ont brillé durant les derniers Jeux olympiques-2024.

"Cet évènement illustre l'excellence et le dynamisme du sport sur notre continent. Nous allons honorer des figures inspirantes qui vont faire briller l'Afrique sur le plan international", a conclu le président de l'ACNOA.