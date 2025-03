Algérie: Le rôle du pays dans la promotion de la paix et de la sécurité salué par une responsable parlementaire mexicaine

ALGER — La présidente de la Commission des relations extérieures pour l'Afrique du Sénat mexicain, Mme Alma Carolina Viggiano Austria, a salué le rôle de premier plan de l'Algérie dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde, lors de son entretien à Mexico avec la membre du Conseil de la nation et de la Commission des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mme Samia Lalmi, indique vendredi un communiqué du Conseil.

Au cours de cet entretien, intervenu jeudi soir à la veille de l'ouverture des travaux de la Conférence mondiale des femmes parlementaires qui se tient à Mexico les 14 et 15 mars, les deux parties ont exprimé "leur satisfaction quant au niveau des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi que leurs positions communes sur les questions internationales, notamment en ce qui concerne le respect du principe du droit des peuples colonisés à l'autodétermination, et l'engagement à respecter et à appliquer le droit international sans distinction", note le communiqué.

Après avoir transmis les salutations du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, au président du Sénat mexicain et à ses membre, Mme Lalmi a salué "les positions honorables du Mexique, son soutien constant et permanent aux causes internationales justes et sa défense du droit du peuple palestinien à établir son Etat et du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale et aux chartes y afférentes".

Mme Lalmi a en outre souligné "l'engagement du Parlement algérien et sa volonté de faire progresser les relations parlementaires vers des horizons plus larges, en explorant des domaines de coopération et d'échange plus étendus entre les deux Chambres, au service des peuples algérien et mexicain et en concrétisant la volonté des deux dirigeants, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et la présidente des Etats-Unis du Mexique, Mme Claudia Sheinbaum".

De son côté, Mme Viggiano Austria, a affirmé que le Mexique et l'Algérie "partagent une Histoire commune de lutte pour la liberté, l'indépendance et le droit des peuples à l'autodétermination", ajoutant que "le Mexique apprécie le rôle de premier plan joué par l'Algérie dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent africain, ainsi que dans la coopération au développement pour la complémentarité et l'intégration africaines".

Elle a ajouté que "le Sénat mexicain est engagé à renforcer la coopération parlementaire avec le Conseil de la nation, à travers la coordination et la consultation dans les forums internationaux, qui constituent un élément essentiel pour faire face aux mutations et aux défis internationaux communs, dans un contexte de système international en mutation".

Les membres de la commission ont également exprimé, lors de leurs interventions, leur "grand respect pour l'Algérie, pour ses positions constantes en faveur du droit, de la justice, des valeurs nobles et du respect du droit international, ainsi que pour son rôle important dans l'indépendance et l'ouverture de l'Afrique sur le monde".

"Ils ont également salué le niveau de progrès démocratique réalisé en Algérie pour le développement et le bien-être du peuple algérien", relève le communiqué du Conseil de la nation.

En outre, les membres de la commission ont rappelé que "la résolution de la question du Sahara occidental et la concrétisation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination restent difficiles en raison des interventions extérieures qui soutiennent la puissance occupante", conclut la même source.