Congo-Brazzaville: Enseignement - Un plan éducation au bénéfice des jeunes

Le directeur commercial de l'Archer, Yannick Maniongui, a conféré, le 14 mars à Brazzaville, avec la presse nationale pour l'édifier sur le plan épargne éducation (PEE), chargé de venir en aide aux familles en situation de précarité et de participer à l'émancipation scolaire des enfants.

Le PEE est conçu pour offrir une extensibilité idéale aux familles, avec des versements adaptés à la situation financière de chacune d'elle. Grâce à son rendement attractif, ce plan permet à chacun de contribuer aux différentes formations pédagogiques des jeunes.

« Aujourd'hui, le financement des études se fait par le biais des crédits et parents. D'un côté, le PEE finance les études des jeunes et, de l'autre, sponsorise l'économie nationale. Ce produit financier innovant et inclusif, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des familles et des étudiants de la région, offre une solution d'épargne consacrée aux frais éducatifs, avec un seuil d'entrée abordable de 10 000 FCFA et une productivité sécurisée de 5% par an. Un pays qui a une élite bien formée rayonne au niveau mondial », a expliqué Yannick Maniongui.

Conforme au quatrième objectif de développement durable, le PEE contribue à réduire les inégalités et à atteindre l'égalité entre les genres. Il permet également à des personnes, peu importe l'endroit où elles se trouvent dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), de renforcer la qualité, les capacités et l'efficacité éducative des jeunes.

Ce plan vise à révolutionner le système pédagogique en zone Cémac, en général, et au Congo, en particulier. Selon une étude, actuellement en zone Cémac plusieurs défis majeurs en matière de financement des études sont notifiés : un faible taux d'épargne éducative, des coûts élevés de l'éducation, et un accès limité aux crédits et financements dédiés. L'offre du PEE soutient le développement de l'éducation dans cette sous-région.

« En terme de statistiques jusqu'aujourd'hui, on est à 400 millions d'actifs de gestion en 2022, en 2023 on est à un milliard cinq et fin 2024, on passe à près de quatre milliards de FCFA. Nous ne dormons pas sur nos lauriers car nous avons également un plan épargne retraite visant à sécuriser les personnes du troisième âge. C'est un système par capitalisation », a expliqué le directeur commercial de l'Archer.

Outre le PEE, l'Archer dispose également d'un système par capitalisation pour sécuriser les personnes du troisième âge. Signalons que la retraite par capitalisation englobe tous les dispositifs mis en place par votre entreprise ou par vous-même pour compléter votre future pension. Pendant qu'on est actif, l'on épargne donc en vue de sa propre retraite et non pour payer la pension des retraités.