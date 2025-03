Congo-Kinshasa: Extension de la ville de Kinshasa - Le projet partira de la commune de Maluku

À l'instar d'autres capitales du monde qui ont créé de nouveaux pôles de développement, Kinshasa veut aussi régénérer à travers un nouveau projet d'extension.

Pour désengorger la métropole tentaculaire et améliorer les conditions de vie de ses millions d'habitants, le projet d'extension est censé la rendre plus compétitive par la création de nouvelles cités plus urbanisées et modernisées. C'est au cours d'une réunion technique tenue le 13 mars entre la cheffe du gouvernement, Judith Suminwa, et le comité stratégique de supervision, que le projet a été officiellement présenté.

C'est en juin prochain qu'aura lieu la pose de la première pierre du projet d'extension de Kinshasa. Celui-ci couvrira une superficie de 48 600 hectares entre la route nationale 1 et le fleuve. Et c'est la commune de Maluku, à l'Est de Kinshasa, qui a été choisie pour la matérialisation de ce projet gigantesque censé générer plus de 10 000 emplois directs pour les jeunes dans sa première phase consacrée à la mise en place d'une zone industrielle.

Ce projet s'inscrit dans un vaste programme de modernisation de la ville, prenant en compte la construction d'une cité industrielle, la mise en place d'une plateforme hospitalière, le développement du transport fluvial avec des bus sur le fleuve ainsi que le projet agro-pastoral.

Le gouvernement qui a donné son quitus entend encourager la sous-traitance en faveur des entreprises locales, quitte à offrir aux petites et moyennes entreprises congolaises des opportunités économiques prometteuses. Ce projet stratégique offre, par ailleurs, des perspectives de développement importantes pour toute la région des Grands Lacs. Il s'inscrit à juste titre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à résoudre l'épineuse question de mobilité, de sécurité et de logement qu'éprouvent les Kinois au quotidien.